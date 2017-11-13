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Георгий Миланов в декабре обсудит новый контракт с ЦСКА

Мирчо Димитров, агент полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, сообщил, что его клиент в конце декабря обсудит с армейцами новый контракт. Действующее соглашение 25-летнего хавбека рассчитано до конца сезона-2017/18.

"Миланов заинтересован в продлении контракта с ЦСКА и обсудит все детали в конце декабря. Я неоднократно говорил руководству клуба, что Георгий хочет продолжать карьеру в составе армейцев.

Насколько мне известно, тренерский штаб заинтересован в футболисте, но мы приняли решение дождаться начала перерыва и все обсудить в спокойной обстановке", - цитирует Димитрова ТАСС.
Теги: Миланов ЦСКА
Сегодня, 14:28
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(1)
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:47) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SHIGA
гнать саной тряпкой этих болгар..
что у нас Попов что Миланов.. наш хоть чет играет)) конский изначально как балерина пришел))

он, как и Тошич не подходят для нынешней схемы. только Зоран хотел играть и ушел, а этого и жизнь на скамье устраивает, но в нынешней ситуации грех назвать его лишним


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
гнать саной тряпкой этих болгар..
что у нас Попов что Миланов.. наш хоть чет играет)) конский изначально как балерина пришел))
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 14:36) #
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Болеет за:
ЦСКА
Да ну, Миланов отработанный материал, уже на замену Кучаеву в конце матча выходит, и то не может ничего
Регистрация: 22.11.2009
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