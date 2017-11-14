Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Братья Березуцкие встретились с фанатами ЦСКА (видео)

В фирменном магазине ЦСКА на стадионе "ВЭБ Арена" состоялась автограф и фото-сессия с участием двух защитников московской команды - братьев Алексея и Василия Березуцких.

ЦСКА опубликовал сюжет о встрече Березуцких с фанатами.

Теги: Березуцкий В. Березуцкий А. ЦСКА
Сегодня, 00:26
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.