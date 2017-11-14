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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Краснодар" поздравил Андреаса Гранквиста и Виктора Классона с выходом на ЧМ-2018
"Краснодар" поздравил своих футболистов Андреаса Гранквиста и Виктора Классона с выходом на ЧМ-2018 в составе сборной Швеции.
"Защитник Андреас Гранквист и полузащитник Виктор Классон, как и тремя днями ранее, вышли в стартовом составе шведов на ответный стыковой поединок против итальянцев. Напомним, что первая встреча, прошедшая в Стокгольме 10 ноября, принесли скандинавам минимальную победу со счетом 1:0.
Капитан сборной Швеции Гранквист стал в Милане неприступной скалой, о которую разбились все атаки хозяев поля. Андреас не только выиграл подавляющее большинство единоборств, но и блестяще руководил игрой всего коллектива в обороне.
Очень полезно для команды сыграл и второй краснодарец, Классон, который был заменен ближе к концу встречи, на 72-й минуте. В итоге забитых мячей зрители на "Сан-Сиро" так и не дождались, и по сумме двух матчей победу отпраздновала Швеция.
Поздравляем Андреаса Гранквиста и Виктора Классона с завоеванием путевки на Чемпионат мира-2018! Желаем им персонально и их национальной сборной успешно выступить будущим летом на футбольных полях России!", - говорится в сообщении пресс-службы "Краснодара".
"Защитник Андреас Гранквист и полузащитник Виктор Классон, как и тремя днями ранее, вышли в стартовом составе шведов на ответный стыковой поединок против итальянцев. Напомним, что первая встреча, прошедшая в Стокгольме 10 ноября, принесли скандинавам минимальную победу со счетом 1:0.
Капитан сборной Швеции Гранквист стал в Милане неприступной скалой, о которую разбились все атаки хозяев поля. Андреас не только выиграл подавляющее большинство единоборств, но и блестяще руководил игрой всего коллектива в обороне.
Очень полезно для команды сыграл и второй краснодарец, Классон, который был заменен ближе к концу встречи, на 72-й минуте. В итоге забитых мячей зрители на "Сан-Сиро" так и не дождались, и по сумме двух матчей победу отпраздновала Швеция.
Поздравляем Андреаса Гранквиста и Виктора Классона с завоеванием путевки на Чемпионат мира-2018! Желаем им персонально и их национальной сборной успешно выступить будущим летом на футбольных полях России!", - говорится в сообщении пресс-службы "Краснодара".
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