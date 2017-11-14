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Валерий Карпин встретился с Марко Асенсио (фото)

Бывший главный тренер "Мальорки" Валерий Карпин опубликовал в своем инстаграме фотографию с нападающим "Реала" Марко Асенсио.

Напомним, Карпин тренировал 21-летнего футболиста в "Мальорке" с 2014 по 2015 год.

"Ещё одна встреча с Марко Асенсио, с самым талантливым молодым футболистом, которого я тренировал", - написал Карпин.

Теги: Карпин Асенсио Сборная Испании
Сегодня, 18:44
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