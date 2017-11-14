Валерий Карпин встретился с Марко Асенсио (фото)

Ещё одна встреча?с @marcoasensio10 моим самым талантливым молодым футболистом ????con Marco, el jugador m?s talentoso que entrene #karpin #futbol #football A post shared by Valeri Karpin (@vgkarpin) on Nov 14, 2017 at 4:06am PST

Бывший главный тренер "Мальорки" Валерий Карпин опубликовал в своем инстаграме фотографию с нападающим "Реала" Марко Асенсио.Напомним, Карпин тренировал 21-летнего футболиста в "Мальорке" с 2014 по 2015 год."Ещё одна встреча с Марко Асенсио, с самым талантливым молодым футболистом, которого я тренировал", - написал Карпин.