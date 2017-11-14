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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Карпин встретился с Марко Асенсио (фото)
Бывший главный тренер "Мальорки" Валерий Карпин опубликовал в своем инстаграме фотографию с нападающим "Реала" Марко Асенсио.
Напомним, Карпин тренировал 21-летнего футболиста в "Мальорке" с 2014 по 2015 год.
"Ещё одна встреча с Марко Асенсио, с самым талантливым молодым футболистом, которого я тренировал", - написал Карпин.
Напомним, Карпин тренировал 21-летнего футболиста в "Мальорке" с 2014 по 2015 год.
"Ещё одна встреча с Марко Асенсио, с самым талантливым молодым футболистом, которого я тренировал", - написал Карпин.
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