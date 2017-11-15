Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Денис Глушаков: в "Лужниках" поле лучше, чем в Санкт-Петербурге

Полузащитник сборной России Денис Глушаков оценил качество газона на стадионе "Санкт-Петербург" после ничьей с Испанией (3:3).

"Что касается поля, то в "Лужниках" оно объективно лучше", – передает слова Глушакова "Р-Спорт".
Теги: Глушаков Сборная России Крестовский
Сегодня, 07:42
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.