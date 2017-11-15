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Хулен Лопетеги: стадион фантастический, произведение спортивного искусства

Наставник сборной Испании Хулен Лопетеги после встречи с Россией (3:3) поделился впечатлениями от стадиона "Санкт-Петербург".

"Стадион просто фантастический, очень красивый и современный. Просто произведение спортивного искусства! Важно, что мы уехали непобежденными и продолжаем нашу беспроигрышную серию", - передает слова Лопетеги официальный сайт РФС.
Теги: Лопетеги Сборная Испании Крестовский
Сегодня, 11:13
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