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Геннадий Орлов: однажды Лапочкин не поставил пенальти "Спартаку", Лавров сразу позвонил Мутко и сказал, что такие судьи нам не нужны

Известный футбольный телекомментатор Геннадий Орлов посетил мастер-класс для спортивных журналистов в Уфе.

"На протяжении семи лет я комментировал матчи "Зенита", но сейчас реже. Бывает, что команда проигрывает 0:3, что делать комментатору? Нужно научиться работать в этих моментах. Однажды Сергей Лапочкин в матче "Спартака" не поставил пенальти, Сергей Лавров сразу позвонил Мутко и говорит: "Что вы творите, такие судьи нам не нужны". Растерялся Николай Левников, глава судейской комиссии, идут комментарии в газетах. Затем один из судей в интервью сказал, что ответственность не на главном арбитре, а на его помощнике. Но сделали виноватым Лапочкина, в ответ он сказал, что больше не будет судить, в итоге уговорили, видите, под каким давлением находятся и судьи, и комментаторы", - сказал Орлов.

Rusfootball.info
Теги: Орлов Спартак Мутко Лапочкин
Сегодня, 16:37
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17
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№17 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:37) #
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online

Цитата: SPV
И смех и грех, издеваются журналюги над ним понимая ,что наплетет он феерической ахинеи

Ему ссы в глаза- божья роса. Удавил бы одним разом, быа б такая возможность. Такой позор на великий город.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№16 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бедный дед ,уже путает свои сны и фантазии с реальной жизнью.
И смех и грех, издеваются журналюги над ним понимая ,что наплетет он феерической ахинеи. smile
Регистрация: 2.02.2012
№15 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 17:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бывает, что команда проигрывает 0:3, что делать комментатору?

это шедевр )))
Регистрация: 21.12.2010
№14 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 17:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Alecs Sp
Миллер куда звонит, что бы всеми способами протолкнуть болотную гниль наверх, наверняка повыше чем Лавров

Цитата: SHIGA
гена..застрелись накуй бакланом в голову..


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:21) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Один дедка сказал. Сплетнями сыпет Гена, как из пулемёта. Таблетки не помогают ему уже...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№12 Написал: Alecs Sp Сочи (Сегодня, 17:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Лучше бы сказал , что Миллер куда звонит, что бы всеми способами протолкнуть болотную гниль наверх, наверняка повыше чем Лавров, а то за транжирство народного достояния на всякую фигню, другому, УК уже был по нескольким статьям.
Регистрация: 25.06.2017
№11 Написал: Leon1960 (Сегодня, 17:03) #
  • +2
  •  (6)

как то больше смахивает на вью кличко.собрал всё в кучу чё к чему?
Регистрация: 24.03.2016
№10 Написал: prime Пенза (Сегодня, 17:00) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
Геннадий Сергеевич, пора говорить правду:
кони о "народности спартака"

"""наконец чисто спартаковское «Матч.ТВ""" после этого этот бред можно не читать
Регистрация: 2.08.2009
№9 Написал: trent (Сегодня, 17:00) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
жесть...а генка был в этот момент на параллельном телефоне и всё это лично слышал...
убивает другое: когда публичный человек такую куйню несёт...неужели у самого мозгов не хватает это понять?
тупость порой просто поражает...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:58) #
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online

Цитата: cska1971
Молодец, учиться нужно всю жизнь... ))))

Харьковчанин никогда не родится в Питере. "Век живи -век учись- все равно дураком помрёшь". Про него прямым текстом. Заипал за 40 лет , хуже бакланов.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:54) #
  • -3
  •  (7)

Гена ходит на мастер-классы? Молодец, учиться нужно всю жизнь... ))))
Регистрация: 26.01.2007
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:48) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Упс)))

"Святых" осквернили...да как ты посмел, холоп!!!

Цитата: Zamba
кони о "народности спартака"


Им ссы в глаза...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:44) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Орлов помимо самого ненавистного комментатора, похоже, ещё получил титул главного специалиста по сплетням(видимо, ему ФСБ предоставила полный доступ к звонкам и СМС Мутко и Лаврова). Вот кого вместо Малахова на 1-й канал надо было звать!
Регистрация: 23.11.2009
№4 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:43) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Геннадий Сергеевич, пора говорить правду:
кони о "народности спартака"
Регистрация: 20.07.2009
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:42) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
гена..застрелись накуй бакланом в голову..

Будь это обратную сторону Вы бы тут все верещали. Просто надо принять как должное, что футбол у нас такой, команды которые сильнее по составу и финансам, могут манипулировать.

Хотя так наверное и во всем мире.


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:41) #
  • +2
  •  (14)

Цитата: SHIGA
застрелись накуй бакланом в голову..

sweat_smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:38) #
  • +3
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
гена..застрелись накуй бакланом в голову..
Регистрация: 22.05.2015
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