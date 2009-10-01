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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Геннадий Орлов: однажды Лапочкин не поставил пенальти "Спартаку", Лавров сразу позвонил Мутко и сказал, что такие судьи нам не нужны (17)
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Геннадий Орлов: однажды Лапочкин не поставил пенальти "Спартаку", Лавров сразу позвонил Мутко и сказал, что такие судьи нам не нужны
Известный футбольный телекомментатор Геннадий Орлов посетил мастер-класс для спортивных журналистов в Уфе.
"На протяжении семи лет я комментировал матчи "Зенита", но сейчас реже. Бывает, что команда проигрывает 0:3, что делать комментатору? Нужно научиться работать в этих моментах. Однажды Сергей Лапочкин в матче "Спартака" не поставил пенальти, Сергей Лавров сразу позвонил Мутко и говорит: "Что вы творите, такие судьи нам не нужны". Растерялся Николай Левников, глава судейской комиссии, идут комментарии в газетах. Затем один из судей в интервью сказал, что ответственность не на главном арбитре, а на его помощнике. Но сделали виноватым Лапочкина, в ответ он сказал, что больше не будет судить, в итоге уговорили, видите, под каким давлением находятся и судьи, и комментаторы", - сказал Орлов.
Rusfootball.info
"На протяжении семи лет я комментировал матчи "Зенита", но сейчас реже. Бывает, что команда проигрывает 0:3, что делать комментатору? Нужно научиться работать в этих моментах. Однажды Сергей Лапочкин в матче "Спартака" не поставил пенальти, Сергей Лавров сразу позвонил Мутко и говорит: "Что вы творите, такие судьи нам не нужны". Растерялся Николай Левников, глава судейской комиссии, идут комментарии в газетах. Затем один из судей в интервью сказал, что ответственность не на главном арбитре, а на его помощнике. Но сделали виноватым Лапочкина, в ответ он сказал, что больше не будет судить, в итоге уговорили, видите, под каким давлением находятся и судьи, и комментаторы", - сказал Орлов.
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