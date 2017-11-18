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Георгий Щенников: матч в Хабаровске? Раз в сезон это можно стерпеть

Защитник ЦСКА Георгий Щенников в преддверии матча 17-го тура премьер-лиги в Хабаровске заявил, что рад тому, что есть клубы из таких городов.

"Это здорово, что у нас в стране есть клубы из таких городов. Да, добираться до Хабаровска долго, но раз в сезон это можно стерпеть. Самим ребятам летать по-любому больше, чем их соперникам", - цитирует Щенникова официальный Инстаграм ЦСКА.
Теги: Щенников ЦСКА
Сегодня, 09:56
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