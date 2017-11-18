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Алексей Березуцкий получил травму в игре со СКА и покинул поле на носилках

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий был заменен в матче 17-го тура РФПЛ против хабаровского СКА.

Игрок "красно-синих" получил травму и покинул поле на носилках на 24-й минуте встречи, вместо него вышел Георги Миланов.
Теги: Березуцкий А. ЦСКА
Сегодня, 12:53
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(0)
№3 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 13:08) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Заломали берёзу...
Регистрация: 13.03.2012
№2 Написал: miktar (Сегодня, 12:56) #
  • 0
  •  (2)

Здоровья, Алексей!


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 12:56) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Здоровья Алексею.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
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