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Алексей Поддубский: на хоккее с мячом в это время года еще холоднее, но зрители присутствуют

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский дал оценку матчу премьер-лиги с ЦСКА (2:4).

"Было тяжело, но две команды в равных условиях. В первую очередь тяжело было болельщикам, они больше замёрзли.

Что касается разговоров о переносе матча с "Локомотивом", то я не вижу смысла переносить игру. Раз перевели чемпионат на схему "осень-весна", то надо играть.

Смысл переносить игру, если у нас такая страна, Россия? Восемь часовых поясов. Сделали такой чемпионат. Какой смысл переносить? На хоккее с мячом в это время года еще холоднее, но зрители присутствуют, болеют", - передает слова Поддубского "Чемпионат".
Теги: Поддубский СКА-Хабаровск
Сегодня, 14:37
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