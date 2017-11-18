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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Алексей Поддубский: на хоккее с мячом в это время года еще холоднее, но зрители присутствуют
Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский дал оценку матчу премьер-лиги с ЦСКА (2:4).
"Было тяжело, но две команды в равных условиях. В первую очередь тяжело было болельщикам, они больше замёрзли.
Что касается разговоров о переносе матча с "Локомотивом", то я не вижу смысла переносить игру. Раз перевели чемпионат на схему "осень-весна", то надо играть.
Смысл переносить игру, если у нас такая страна, Россия? Восемь часовых поясов. Сделали такой чемпионат. Какой смысл переносить? На хоккее с мячом в это время года еще холоднее, но зрители присутствуют, болеют", - передает слова Поддубского "Чемпионат".
"Было тяжело, но две команды в равных условиях. В первую очередь тяжело было болельщикам, они больше замёрзли.
Что касается разговоров о переносе матча с "Локомотивом", то я не вижу смысла переносить игру. Раз перевели чемпионат на схему "осень-весна", то надо играть.
Смысл переносить игру, если у нас такая страна, Россия? Восемь часовых поясов. Сделали такой чемпионат. Какой смысл переносить? На хоккее с мячом в это время года еще холоднее, но зрители присутствуют, болеют", - передает слова Поддубского "Чемпионат".
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