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Константин Лепехин: за зиму может случиться вообще все, но "Зенит" слабее не станет

Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин, ныне занимающий пост начальника брянского "Динамо", в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру питерцев в матче 17-го тура Премьер-Лиги против "Тосно" (5:0).

- О матче:

Всё закономерно, но, как мне показалось, "Тосно", несмотря на не лучшую игру, не заслужил пять пропущенных мячей. А в целом, "Зенит" смотрелся очень хорошо и заслуженно победил. Честно говоря, я ожидал победы "сине-бело-голубых", но не разгромной, а даже, скорее, в упорной борьбе. В этом плане я не угадал (улыбается). Я не думаю, что стоит отталкиваться в этом вопросе от "Тосно", просто "Зенит" очень силён, и если им удаётся забить один-два, то, как правильно, команда Роберто Манчини доводит дело до победы. Честно говоря, мне сложно анализировать, почему ранее "Зениту" не давались голы. В качестве предположения - слишком большая ротация состава. Манчини, на мой взгляд, очень часто меняет стартовые сочетания, что оставляет свой след. Формирование команды идёт до сих пор, и это объясняет перепады в результатах.

- О лидере "Зенита" в текущем сезоне:

Если говорить о лидерах на подобии Халка, то такого в "Зените" нет и вряд ли скоро появится. А в целом, наверное, лидером можно назвать Александра Кокорина, который в этом сезоне много забивает и выглядит достаточно ярко.

- О 16 голах Кокорина и Дзюбы, оставшихся до задачи Манчини в 35 голов за сезон:

Я думаю, это выполнимая задача, но достичь этой отметки будет крайне сложно. Если бы Кокорин и Дзюба играли в разных командах, то шансы были бы высоки, но им тяжело находить место на поле в одной команде. Так что это очень-очень тяжёлая задача.

- Об игре Юрия Лодыгина:

На мой взгляд, не стоит давать вратарю оценки по сегодняшней игре, но в целом, лично я Юрия не считаю "пожарником", как минимум один сезон он провёл на очень серьёзном уровне. Не бывает так, что вратарь играл раньше хорошо, потом резко взял и разучился играть. Нет, просто сейчас меньше доверия тренерского штаба, больше конкуренция.

- О турнирной таблице после 17 туров:

"Локомотив", "Зенит", ЦСКА, "Спартак" и "Краснодар", видимо, представляют собой группу команд, которая разыграет между собой чемпионство и места в Лиге чемпионов. Но зимний перерыв практически в 4 месяца может внести свои корректировки. Вообще, конечно, уникальная ситуация с этим перерывом, мне очень это не нравится, абсолютно разные команды могут быть в первой части и во второй. За зиму может случиться вообще всё, поэтому прогнозировать что-то очень сложно. Что точно можно сказать - "Зенит" слабее не станет.
Теги: Лепехин Зенит
Сегодня, 06:38
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