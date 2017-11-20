Тренировка "Марибора" перед матчем со "Спартаком" (видео)

Футболисты "Марибора" тренируются перед матчем со "Спартаком" pic.twitter.com/iUzyFHNRKT — Rusfootball (@_Rusfootball_) November 20, 2017

Футболисты "Марибора" перед матчем на 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Спартаком" провели тренировку.Всего словенская команда привезла 20 футболистов.Напомним, что игра "Спартак" – "Марибор" состоится 21 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени.