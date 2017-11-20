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Тренировка "Марибора" перед матчем со "Спартаком" (видео)

Футболисты "Марибора" перед матчем на 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Спартаком" провели тренировку.

Всего словенская команда привезла 20 футболистов.

Напомним, что игра "Спартак" – "Марибор" состоится 21 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени.

Теги: Марибор Спартак
Сегодня, 20:03
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№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 20:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Тренька на лучшей клубной арене страны! А завтра принимает лучшая команда России на лучшем клубном стадионе страны!!
Регистрация: 22.05.2015
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