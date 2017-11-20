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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Тренировка "Марибора" перед матчем со "Спартаком" (видео)
Футболисты "Марибора" перед матчем на 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Спартаком" провели тренировку.
Всего словенская команда привезла 20 футболистов.
Напомним, что игра "Спартак" – "Марибор" состоится 21 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени.
Всего словенская команда привезла 20 футболистов.
Напомним, что игра "Спартак" – "Марибор" состоится 21 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени.
Футболисты "Марибора" тренируются перед матчем со "Спартаком" pic.twitter.com/iUzyFHNRKT— Rusfootball (@_Rusfootball_) November 20, 2017
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