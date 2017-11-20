Дмитрий Сенников: "Спартак" должен крупно побеждать "Марибор" и рассчитывать на успех "Ливерпуля" в игре с "Севильей"

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой рассказал о своих ожиданиях по поводу матча 5-го тура Лиги чемпионов «Спартак» - «Марибор», а также поделился мыслями о шансах красно-белых выйти в плей-офф турнира.- Мне кажется, что «Спартак» сейчас в отличной форме и уже, наверное, почувствовал уверенность в играх Лиги чемпионов, - говорит Сенников. - Думаю, особых проблем возникнуть в этом матче не должно. Все-таки «Марибор», скорее всего, будет стараться играть от обороны, пытаться как-то отбиваться. «Спартаку» нужно своим давлением, быстротой и мощным нападением вскрывать эти оборонительные редуты. Игра «Спартака» с «Краснодаром» говорит о том, что на предстоящую встречу можно смотреть позитивно. В целом матчи в Лиге чемпионов придали красно-белым уверенности. Что касается гостевого матча с «Марибором», завершившегося вничью, то просто это была первая игра в Лиге чемпионов. Где-то недооценили соперника. Вели 1:0 и необязательный гол пропустили в конце. Можно сказать, в сентябре «Марибору» повезло. «Спартак» тогда по игре упустил свои шансы. Бывают такие обидные матчи. В Москве, думаю, шансов у «Марибора» нет.- Думаю, да. «Спартак» должен обыгрывать своего соперника крупно. Но тут не так важно, насколько крупно — главное просто победить.- Ливерпульцы наверняка будут биться. В первой встрече эти команды сыграли 2:2. И я думаю, что предстоящая игра тоже будет непредсказуемой. Тут кто лучше на данный момент будет готов, наверное, и победит. «Севилье», чтобы попадать в плей-офф Лиги чемпионов, надо обязательно выигрывать встречу в Испании. «Ливерпуль»? Задачу выхода из группы, конечно, английской команде тоже лучше не оставлять на игру со «Спартаком». Так что здесь очень сложно сказать, кто выигрывает: в этом противостоянии будет упорная борьба.- У «Спартака» есть на это хорошие шансы. Все будет зависеть от футболистов. Конечно, сто процентов, надо обыгрывать «Марибор» и постараться совершить чудо в гостевом матче с «Ливерпулем». Сыграть как-то результативно.- Если «Ливерпулю» в последней встрече ничего будет не нужно, то, возможно, в этом матче «Спартаку» будет полегче. Если «Ливерпуль» выиграет у «Севильи», то гарантирует себе плей-офф.