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Дмитрий Сенников: "Спартак" должен крупно побеждать "Марибор" и рассчитывать на успех "Ливерпуля" в игре с "Севильей"

Дмитрий Сенников: "Спартак" должен крупно побеждать "Марибор" и рассчитывать на успех "Ливерпуля" в игре с "Севильей" Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал о своих ожиданиях по поводу матча 5-го тура Лиги чемпионов «Спартак» - «Марибор», а также поделился мыслями о шансах красно-белых выйти в плей-офф турнира.

- Мне кажется, что «Спартак» сейчас в отличной форме и уже, наверное, почувствовал уверенность в играх Лиги чемпионов, - говорит Сенников. - Думаю, особых проблем возникнуть в этом матче не должно. Все-таки «Марибор», скорее всего, будет стараться играть от обороны, пытаться как-то отбиваться. «Спартаку» нужно своим давлением, быстротой и мощным нападением вскрывать эти оборонительные редуты. Игра «Спартака» с «Краснодаром» говорит о том, что на предстоящую встречу можно смотреть позитивно. В целом матчи в Лиге чемпионов придали красно-белым уверенности. Что касается гостевого матча с «Марибором», завершившегося вничью, то просто это была первая игра в Лиге чемпионов. Где-то недооценили соперника. Вели 1:0 и необязательный гол пропустили в конце. Можно сказать, в сентябре «Марибору» повезло. «Спартак» тогда по игре упустил свои шансы. Бывают такие обидные матчи. В Москве, думаю, шансов у «Марибора» нет.

- Счет будет крупным?

- Думаю, да. «Спартак» должен обыгрывать своего соперника крупно. Но тут не так важно, насколько крупно — главное просто победить.

- Какой видится расстановка сил в параллельном матче «Севилья» - «Ливерпуль»?

- Ливерпульцы наверняка будут биться. В первой встрече эти команды сыграли 2:2. И я думаю, что предстоящая игра тоже будет непредсказуемой. Тут кто лучше на данный момент будет готов, наверное, и победит. «Севилье», чтобы попадать в плей-офф Лиги чемпионов, надо обязательно выигрывать встречу в Испании. «Ливерпуль»? Задачу выхода из группы, конечно, английской команде тоже лучше не оставлять на игру со «Спартаком». Так что здесь очень сложно сказать, кто выигрывает: в этом противостоянии будет упорная борьба.

- «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

- У «Спартака» есть на это хорошие шансы. Все будет зависеть от футболистов. Конечно, сто процентов, надо обыгрывать «Марибор» и постараться совершить чудо в гостевом матче с «Ливерпулем». Сыграть как-то результативно.

- Чудо может произойти на поле «Ливерпуля»?

- Если «Ливерпулю» в последней встрече ничего будет не нужно, то, возможно, в этом матче «Спартаку» будет полегче. Если «Ливерпуль» выиграет у «Севильи», то гарантирует себе плей-офф.
Теги: Сенников Спартак Марибор
Сегодня, 21:25
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5
(1)
№5 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 22:10) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Краснодар в атаку играл потому и игра такой веселой была. А Марибор встанет перед штрафной и победа в один мяч за радость будет.
Регистрация: 21.12.2010
№4 Написал: soloz Россия (Сегодня, 22:07) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
stuck_out_tongue_winking_eye sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:03) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
А в матче с Ливерпулем на Энфилде на что рассчитывать?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:57) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Выйти то может и выйдем,но потолок это 1/4 финала,а Лигу европы по силам выиграть.Вобщем выносить Марибор,а там как карта ляжет


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:32) #
  • +3
  •  (9)

Хотя бы с разницей в один мяч .


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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