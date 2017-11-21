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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Отступать некуда, да и незачем. Превью матча "Спартак" - "Марибор"
Московскому "Спартаку" сегодня необходима только победа. Потеря очков в первом матче с "Марибором" уже гулким эхом отдается при робком вопросе о шансах красно-белых на выход в плей-офф. Теперь права на ошибку нет. Превью вечернего противостояния - в материале Rusfootball.info
"Спартак" на кураже?
Красно-белые медленно выздоравливали по ходу сезона, сталкивались с кадровыми проблемами, выдавали отвратительные концовки в каждой второй игре, но к ноябрю ситуация более или менее стабилизировалась. Как говорится, лучше поздно чем никогда. В состав наконец-таки вернулись Зе Луиш и Роман Зобнин, два ценнейших актива "Спартака", в прекрасной форме находится Луис Адриано, даже Лоренсо Мельгарехо вынырнул из небытия и начал приносить пользу команде. Вынос "Краснодара" вообще должен добавить "Спартаку" солидной такой уверенности в своих силах. Еще и Джикия контракт продлил. Однако, не станем забывать, что это "Спартак", все такой же непредсказуемый и удивительный. Поэтому когда все складывается хорошо, то это должно давних поклонников команды, конечно же, насторожить. Но спартаковцы должны разозлиться хотя бы потому что потеря очков в Мариборе была такой бездарной и ненужной, что моральное удовлетворение можно получить, устранив это недоразумение уверенной победой над словенцами в Москве. Наш старый знакомый Златко Захович уже успел заявить, что "Марибор" в Москве обязательно победит. Пробуем разобраться, с чем связан такой смелый прогноз словенской звезды.
"Марибору" терять нечего
Нет, ну правда. Есть такие команды, которые как нечто аморфное передвигаются в играх с "Севильей" и "Ливерпулем", например, и демонстрируют футбол на уровне команд ПФЛ, а потом резко приходят в себя, чтобы громко хлопнуть дверью напоследок. Ох уж этот словенский героизм! Более того, "Марибор" еще не потерял шансы на выход в плей-офф. Для этого надо одержать победу в Москве и дома размазать "Севилью". При этом "Ливерпуль" должен помочь словенским друзьям, отправив в нокаут сегодня испанцев, а потом уже и красно-белых. Захович в нирвану, наверное, впадет после такого.
"Спартак" в матче с "Севильей" зачем-то вышел играть с трясущимися коленками, хотя второй тайм продемонстрировал, что надо было быть немного наглее. Так что команде Карреры надо с первых минут перекрыть сопернику кислород, в Мариборе у "Спартака" было огромное количество подходов к чужой штрафной, но реализация этих возможностей была такой бездарной, что спартаковцев судьба и наказала голом в концовке от Бохара. Кстати, это единственный мяч словенской команды за все 4 тура. Что как бы символизирует.
В чемпионате Словении у "Марибора", кстати, все наладилось. На старте команда зацепила 4 ничейных результата, сейчас же выдала серию из пяти побед подряд и спокойно лидирует. Раззабивался там Мешанович, но кому это интересно, если в Лиге Чемпионов команда сыграла в футбол всего один раз, да и то при полной поддержке соперника. Кстати, если вы ждете продолжение противостояния Бохар-Ещенко, то оно вряд ли состоится по той причине, что Андрей продолжает восстанавливаться после повреждения. К слову, это все-таки потеря для "Спартака", ведь Ещенко все три игры после словенского провала отыграл на приличном уровне. Так что на месте правого защитника мы вполне можем увидеть и Романа Зобнина. Также в распоряжении Карреры есть отдаленно напоминающий футболиста человек с фамилией Петкович, но даже Зобнин после "крестов" выглядит лучшей альтернативой на правом фланге обороны.
Что нужно делать "Спартаку"?
У "Спартака" сейчас мощный козырь на руках - атакующая четверка Промес-Зе Луиш-Луиз Адриано-Мельгарехо разорвала "Краснодар", однако, словенцы почти гарантированно выставят возле своей штрафной даблдекер. Но активная смена позиций должна вымотать "Марибор", который в предыдущих играх был подобным образом задерган и "Севильей" и "Ливерпулем". Также нужно будет сосредоточить усилия на нейтрализации флангов, оттуда и приходила опасность для "Спартака" в предыдущей игре соперников. "Краснодар", к слову, тоже через фланги сумел ненадолго поджать красно-белых на выходных, но чаще всего просто не знал, что делать с мячом дальше. Кстати, в обороне и у "Марибора" дохловатые фланги, этим надо пользоваться.
И все-таки бросаться с шашками наголо на "Марибор" будет очень безрассудным актом, от команды Карреры требуется хладнокровие убийцы и отсутствие глупых ошибок. Даже если "Спартак" попадет всего лишь в Лигу Европы, то это случится во много из-за дурацкой ничьи в Мариборе. Можно хотя бы отомстить. Ну и надеяться на то, что "Севилья" с "Ливерпулем" предоставят дополнительные шансы.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
"Спартак" на кураже?
Красно-белые медленно выздоравливали по ходу сезона, сталкивались с кадровыми проблемами, выдавали отвратительные концовки в каждой второй игре, но к ноябрю ситуация более или менее стабилизировалась. Как говорится, лучше поздно чем никогда. В состав наконец-таки вернулись Зе Луиш и Роман Зобнин, два ценнейших актива "Спартака", в прекрасной форме находится Луис Адриано, даже Лоренсо Мельгарехо вынырнул из небытия и начал приносить пользу команде. Вынос "Краснодара" вообще должен добавить "Спартаку" солидной такой уверенности в своих силах. Еще и Джикия контракт продлил. Однако, не станем забывать, что это "Спартак", все такой же непредсказуемый и удивительный. Поэтому когда все складывается хорошо, то это должно давних поклонников команды, конечно же, насторожить. Но спартаковцы должны разозлиться хотя бы потому что потеря очков в Мариборе была такой бездарной и ненужной, что моральное удовлетворение можно получить, устранив это недоразумение уверенной победой над словенцами в Москве. Наш старый знакомый Златко Захович уже успел заявить, что "Марибор" в Москве обязательно победит. Пробуем разобраться, с чем связан такой смелый прогноз словенской звезды.
"Марибору" терять нечего
Нет, ну правда. Есть такие команды, которые как нечто аморфное передвигаются в играх с "Севильей" и "Ливерпулем", например, и демонстрируют футбол на уровне команд ПФЛ, а потом резко приходят в себя, чтобы громко хлопнуть дверью напоследок. Ох уж этот словенский героизм! Более того, "Марибор" еще не потерял шансы на выход в плей-офф. Для этого надо одержать победу в Москве и дома размазать "Севилью". При этом "Ливерпуль" должен помочь словенским друзьям, отправив в нокаут сегодня испанцев, а потом уже и красно-белых. Захович в нирвану, наверное, впадет после такого.
"Спартак" в матче с "Севильей" зачем-то вышел играть с трясущимися коленками, хотя второй тайм продемонстрировал, что надо было быть немного наглее. Так что команде Карреры надо с первых минут перекрыть сопернику кислород, в Мариборе у "Спартака" было огромное количество подходов к чужой штрафной, но реализация этих возможностей была такой бездарной, что спартаковцев судьба и наказала голом в концовке от Бохара. Кстати, это единственный мяч словенской команды за все 4 тура. Что как бы символизирует.
В чемпионате Словении у "Марибора", кстати, все наладилось. На старте команда зацепила 4 ничейных результата, сейчас же выдала серию из пяти побед подряд и спокойно лидирует. Раззабивался там Мешанович, но кому это интересно, если в Лиге Чемпионов команда сыграла в футбол всего один раз, да и то при полной поддержке соперника. Кстати, если вы ждете продолжение противостояния Бохар-Ещенко, то оно вряд ли состоится по той причине, что Андрей продолжает восстанавливаться после повреждения. К слову, это все-таки потеря для "Спартака", ведь Ещенко все три игры после словенского провала отыграл на приличном уровне. Так что на месте правого защитника мы вполне можем увидеть и Романа Зобнина. Также в распоряжении Карреры есть отдаленно напоминающий футболиста человек с фамилией Петкович, но даже Зобнин после "крестов" выглядит лучшей альтернативой на правом фланге обороны.
Что нужно делать "Спартаку"?
У "Спартака" сейчас мощный козырь на руках - атакующая четверка Промес-Зе Луиш-Луиз Адриано-Мельгарехо разорвала "Краснодар", однако, словенцы почти гарантированно выставят возле своей штрафной даблдекер. Но активная смена позиций должна вымотать "Марибор", который в предыдущих играх был подобным образом задерган и "Севильей" и "Ливерпулем". Также нужно будет сосредоточить усилия на нейтрализации флангов, оттуда и приходила опасность для "Спартака" в предыдущей игре соперников. "Краснодар", к слову, тоже через фланги сумел ненадолго поджать красно-белых на выходных, но чаще всего просто не знал, что делать с мячом дальше. Кстати, в обороне и у "Марибора" дохловатые фланги, этим надо пользоваться.
И все-таки бросаться с шашками наголо на "Марибор" будет очень безрассудным актом, от команды Карреры требуется хладнокровие убийцы и отсутствие глупых ошибок. Даже если "Спартак" попадет всего лишь в Лигу Европы, то это случится во много из-за дурацкой ничьи в Мариборе. Можно хотя бы отомстить. Ну и надеяться на то, что "Севилья" с "Ливерпулем" предоставят дополнительные шансы.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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