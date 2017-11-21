Роберто Фирмино забил самый быстрый гол "Ливерпуля" в Лиге чемпионов

Полузащитник "Ливерпуля" Роберто Фирмино открыл счет в матче Лиги чемпионов с "Севильей".26-летний бразилец отличился через 1 минуту 25 секунд после стартового свистка. Это самый быстрый гол клуба в турнире.Он на секунду обошел Флорана Синама-Понголя, который в 2005 году забил в гостевой встрече против "Бетиса" (2:1).