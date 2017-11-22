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"Бешикташ" впервые в истории вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник состоялись матчи в четырех группах Лиги чемпионов в рамках пятого тура.

Турецкий "Бешикташ", сыграв на своем поле вничью с "Порту", впервые оформил выход в 1/8 финала турнира.

Также в следующий раунд, за тур до окончания группового этапа, вышли "Бавария", "Манчестер Сити", "Реал", "ПСЖ", "Тоттенхэм" и "Барселона".

В среду выйти в число 16-ти лучших команд Европы могут "Рома", "Ювентус" и "Челси".

Теги: Бешикташ
Сегодня, 00:59
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