"Бешикташ" впервые в истории вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Qualified for round of 16 for first time ??

?? First Turkish team ever to finish top of a #UCL group ??

Unbeaten in Group G (W3 D2) ??



Congratulations Be?ikta?! ??? pic.twitter.com/uclwq9tlGA — Champions League (@ChampionsLeague) November 21, 2017

Во вторник состоялись матчи в четырех группах Лиги чемпионов в рамках пятого тура.Турецкий "Бешикташ", сыграв на своем поле вничью с "Порту", впервые оформил выход в 1/8 финала турнира.Также в следующий раунд, за тур до окончания группового этапа, вышли "Бавария", "Манчестер Сити", "Реал", "ПСЖ", "Тоттенхэм" и "Барселона".В среду выйти в число 16-ти лучших команд Европы могут "Рома", "Ювентус" и "Челси".