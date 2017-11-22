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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сборная Саудовской Аравии: Грозный подходит нам как по климату, так и по вероисповеданию
Сборная Саудовской Аравии планирует базироваться в Грозном во время чемпионата мира 2018 года.
"В данный момент руководство федерации активно изучает все базы и пришло к выводу, что Грозный подходит сборной как по климатическим нормам, так и по вероисповеданию, однако окончательное решение будет принято за несколько дней до жеребьевки", - цитирует пресс-службу Федерации футбола Саудовской Аравии ТАСС.
"В данный момент руководство федерации активно изучает все базы и пришло к выводу, что Грозный подходит сборной как по климатическим нормам, так и по вероисповеданию, однако окончательное решение будет принято за несколько дней до жеребьевки", - цитирует пресс-службу Федерации футбола Саудовской Аравии ТАСС.
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