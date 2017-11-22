Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Бенфика" в Лиге Чемпионов
Показать все опросы

Новости партнеров

Сборная Саудовской Аравии: Грозный подходит нам как по климату, так и по вероисповеданию

Сборная Саудовской Аравии планирует базироваться в Грозном во время чемпионата мира 2018 года.

"В данный момент руководство федерации активно изучает все базы и пришло к выводу, что Грозный подходит сборной как по климатическим нормам, так и по вероисповеданию, однако окончательное решение будет принято за несколько дней до жеребьевки", - цитирует пресс-службу Федерации футбола Саудовской Аравии ТАСС.
Теги: Сборная Саудовской Аравии
Сегодня, 14:52
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:58) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Эээ, только Казань не выбирайте. Ну вас н а х у й...


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:55) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
так.
ну и славненько.
они найдут друг друга, а Кёниг далеко.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.