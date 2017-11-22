"Луч-Энергия" добился победы над "Тюменью"

"Луча-Энергия" обыграла "Тюмень" в матче 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Химках и завершилась со счётом 4:2 в пользу дальневосточного клуба.ФНЛ. 25 турГолы: Лешонок, 35, 44, Фомин, 50, Хлебородов, 57, 63, Пономаренко, 79: Шамов, Тихий, Марущак, Насадюк, Заерко (Мязин, 46), Маляка, Гелоян, Фомин (Бажев, 70), Макарчук (Хлебородов, 46), Пономаренко, Гордиенко (Соблиров, 83): Обухов, Гузь, Чудин, Саламатов, Павленко, Лешонок, Шляпкин, Юсупов, Карпов, Чуканов, Ставпец (Богатырев, 71)Предупреждения: Павленко, 24, Фомин, 45, Богатырев, 90+1.