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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Луч-Энергия" добился победы над "Тюменью"
"Луча-Энергия" обыграла "Тюмень" в матче 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Химках и завершилась со счётом 4:2 в пользу дальневосточного клуба.
ФНЛ. 25 тур
"Луч-Энергия" - "Тюмень" - 4:2
Голы: Лешонок, 35, 44, Фомин, 50, Хлебородов, 57, 63, Пономаренко, 79
"Луч-Энергия": Шамов, Тихий, Марущак, Насадюк, Заерко (Мязин, 46), Маляка, Гелоян, Фомин (Бажев, 70), Макарчук (Хлебородов, 46), Пономаренко, Гордиенко (Соблиров, 83)
"Тюмень": Обухов, Гузь, Чудин, Саламатов, Павленко, Лешонок, Шляпкин, Юсупов, Карпов, Чуканов, Ставпец (Богатырев, 71)
Предупреждения: Павленко, 24, Фомин, 45, Богатырев, 90+1.
ФНЛ. 25 тур
"Луч-Энергия" - "Тюмень" - 4:2
Голы: Лешонок, 35, 44, Фомин, 50, Хлебородов, 57, 63, Пономаренко, 79
"Луч-Энергия": Шамов, Тихий, Марущак, Насадюк, Заерко (Мязин, 46), Маляка, Гелоян, Фомин (Бажев, 70), Макарчук (Хлебородов, 46), Пономаренко, Гордиенко (Соблиров, 83)
"Тюмень": Обухов, Гузь, Чудин, Саламатов, Павленко, Лешонок, Шляпкин, Юсупов, Карпов, Чуканов, Ставпец (Богатырев, 71)
Предупреждения: Павленко, 24, Фомин, 45, Богатырев, 90+1.
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