Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Бенфика" в Лиге Чемпионов
Показать все опросы

Новости партнеров

Владимир Бесчастных и Владимир Щербак отстранены от работы в "Тосно"

Тренеры "Тосно" Владимир Бесчастных и Владимир Щербак отстранены от работы, но Дмитрий Парфенов продолжает работать главным тренером команды.

Об этом сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

"Бесчастных и Щербак пока не уволены, но пока они отстранены от работы. По ним вопрос открыт. Причины? Два последних матча. А Парфенов работает пока", - сказал Матюшенко "Р-Спорт".

Напомним, в последних двух турах "Тосно" проиграл "Краснодару" (1:3) и "Зениту" (0:5).
Теги: Тосно Бесчастных
Сегодня, 15:52
Напечатать
7
(1)
№7 Написал: Роман Фролов (Сегодня, 16:21) #
  • 0
  •  (0)
online

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 20.11.2017
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:18) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
а если они по увольнению начнут говорить ?

у бомжей все схвачено.
Газпром медия холдинг Матч ТВ все сливы заблочит.
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 16:04) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
еще одно подтверждение что матч с Тосно голимый договорняк
Регистрация: 6.04.2016
№4 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 16:00) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: prime
сдавать матч с зинкой не захотели?

заподозрил в помощи с очком спиртаку
Регистрация: 22.08.2007
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:58) #
  • +8
  •  (8)

Болван Матюшенко, а то что не по Сеньке шапка?
Что игроки Тосно уровнем не тянут? а у него Бесчастных с Щербаком виноваты.

ваш уровень все кто до Краснодара и ниже вас самих


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:58) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
а если они по увольнению начнут говорить ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: prime Пенза (Сегодня, 15:58) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
сдавать матч с зинкой не захотели?
Регистрация: 2.08.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.