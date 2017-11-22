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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Владимир Бесчастных и Владимир Щербак отстранены от работы в "Тосно"
Тренеры "Тосно" Владимир Бесчастных и Владимир Щербак отстранены от работы, но Дмитрий Парфенов продолжает работать главным тренером команды.
Об этом сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.
"Бесчастных и Щербак пока не уволены, но пока они отстранены от работы. По ним вопрос открыт. Причины? Два последних матча. А Парфенов работает пока", - сказал Матюшенко "Р-Спорт".
Напомним, в последних двух турах "Тосно" проиграл "Краснодару" (1:3) и "Зениту" (0:5).
Об этом сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.
"Бесчастных и Щербак пока не уволены, но пока они отстранены от работы. По ним вопрос открыт. Причины? Два последних матча. А Парфенов работает пока", - сказал Матюшенко "Р-Спорт".
Напомним, в последних двух турах "Тосно" проиграл "Краснодару" (1:3) и "Зениту" (0:5).
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