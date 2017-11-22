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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Ювентус" - "Барселона": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" — «Барселона".
"Ювентус": Джанлуиджи Буффон, Алекс Сандро, Даниэле Ругани, Мехди Бенатиа, Андреа Барцальи, Хуан Куадрадо, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала.
Запас: Войцех Щенсны, Маттиа Де Шильо, Клаудио Маркизио, Блез Матюиди, Квадво Асамоа, Родриго Бентанкур, Марио Манджукич.
"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Лука Динь, Херард Пике, Самуэль Юмтити, Серхио Бускетс, Иван Ракитич, Паулиньо, Андрес Иньеста, Луис Суарес, Херард Деулофеу.
Запас: Яспер Силлессен, Хорди Альба, Алейкс Видаль, Томас Вермален, Денис Суарес, Лионель Месси, Пако Алькасер.
"Ювентус": Джанлуиджи Буффон, Алекс Сандро, Даниэле Ругани, Мехди Бенатиа, Андреа Барцальи, Хуан Куадрадо, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала.
Запас: Войцех Щенсны, Маттиа Де Шильо, Клаудио Маркизио, Блез Матюиди, Квадво Асамоа, Родриго Бентанкур, Марио Манджукич.
"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Лука Динь, Херард Пике, Самуэль Юмтити, Серхио Бускетс, Иван Ракитич, Паулиньо, Андрес Иньеста, Луис Суарес, Херард Деулофеу.
Запас: Яспер Силлессен, Хорди Альба, Алейкс Видаль, Томас Вермален, Денис Суарес, Лионель Месси, Пако Алькасер.
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