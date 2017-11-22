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"Ювентус" - "Барселона": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" — «Барселона".

"Ювентус": Джанлуиджи Буффон, Алекс Сандро, Даниэле Ругани, Мехди Бенатиа, Андреа Барцальи, Хуан Куадрадо, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала.

Запас: Войцех Щенсны, Маттиа Де Шильо, Клаудио Маркизио, Блез Матюиди, Квадво Асамоа, Родриго Бентанкур, Марио Манджукич.

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Лука Динь, Херард Пике, Самуэль Юмтити, Серхио Бускетс, Иван Ракитич, Паулиньо, Андрес Иньеста, Луис Суарес, Херард Деулофеу.

Запас: Яспер Силлессен, Хорди Альба, Алейкс Видаль, Томас Вермален, Денис Суарес, Лионель Месси, Пако Алькасер.
Сегодня, 22:18
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№2 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 22:27) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Карелия
Барса «темнит «

Сильна как никогда - Месси в состав не проходит!...
Регистрация: 3.06.2014
№1 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 22:25) #
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Барса «темнит «


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009
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