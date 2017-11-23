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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Ювентус" и "Барселона" сыграли вничью
"Ювентус" на своем поле сыграл вничью с "Барселоной" (0:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
5 тур
Матч 1 - 0:3
"Ювентус" – "Барселона" 0:0
"Ювентус": Джанлуиджи Буффон, Сандро, Ругани, Бенатиа, Барцальи, Куадрадо, (Маркизио, 74), Пьянич, (Бетанкур, 73), Хедира, Дуглас Коста, (Матуиди, 90), Игуаин, Дибала.
"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Семеду, Динь, Пике, Юмтити, Бускетс, Ракитич, Паулиньо, Иньеста, (Альба, 82), Луис Суарес, Деулофеу, (Месси, 58).
Предупреждения: Пьянич, 25, Паулиньо, 32, Сандро, 78, Динь, 90, Пике, 90+3
"Спортинг" – "Олимпиакос" 3:1
Голы: Дост, 40, 66, Сезар, 43, Оджиджа-Офоэ, 86
"Спортинг": Руй Патрисиу - Анде Пинту, Коэнтрау, Пиччини, (Ристовски, 85), Матье, (Фигейреду, 78), - Фернандеш, Вильям Карвалью, Бруно Сезар, Батталья, Желсон Мартинш - Дост.
"Олимпиакос": Прото - Фигейраш, Энгельс, Ботиа, Кутрис - Ромао, Тахцидис, (Оджиджа-Офоэ, 66), Карсела-Гонсалес, (Себа, 46), Фортунис, (Джюрджевич, 58), Пардо - Жийе.
Предупреждения: Карвалью, 9, Фигейраш, 32, Пинту, 64, Мартинш, 81
Лига чемпионов
5 тур
Матч 1 - 0:3
"Ювентус" – "Барселона" 0:0
"Ювентус": Джанлуиджи Буффон, Сандро, Ругани, Бенатиа, Барцальи, Куадрадо, (Маркизио, 74), Пьянич, (Бетанкур, 73), Хедира, Дуглас Коста, (Матуиди, 90), Игуаин, Дибала.
"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Семеду, Динь, Пике, Юмтити, Бускетс, Ракитич, Паулиньо, Иньеста, (Альба, 82), Луис Суарес, Деулофеу, (Месси, 58).
Предупреждения: Пьянич, 25, Паулиньо, 32, Сандро, 78, Динь, 90, Пике, 90+3
"Спортинг" – "Олимпиакос" 3:1
Голы: Дост, 40, 66, Сезар, 43, Оджиджа-Офоэ, 86
"Спортинг": Руй Патрисиу - Анде Пинту, Коэнтрау, Пиччини, (Ристовски, 85), Матье, (Фигейреду, 78), - Фернандеш, Вильям Карвалью, Бруно Сезар, Батталья, Желсон Мартинш - Дост.
"Олимпиакос": Прото - Фигейраш, Энгельс, Ботиа, Кутрис - Ромао, Тахцидис, (Оджиджа-Офоэ, 66), Карсела-Гонсалес, (Себа, 46), Фортунис, (Джюрджевич, 58), Пардо - Жийе.
Предупреждения: Карвалью, 9, Фигейраш, 32, Пинту, 64, Мартинш, 81
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