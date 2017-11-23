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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Анзор Кавазашвили: ЦСКА сегодня всё-же повезло. Во втором тайме они потеряли контроль над мячом
2-кратный чемпион СССР и обладатель звания лучшего вратаря страны Анзор Кавазашвили в эксклюзивном интервью Rusfootball.info прокомментировал итоги матча ЦСКА против "Бенфики" (2:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
- Что скажете по матчу ЦСКА – «Бенфика»?
- Что я могу сказать? Конечно-же с удовольствием поздравляю ЦСКА с победой. Но это не «Спартак». Почему я так говорю? Потому что про «Спартак» я говорю от сердца. Иногда и возмущенно – потому что я люблю и болею за «Спартак» (смеётся).
Про ЦСКА я буду рассуждать более нейтрально: играть по-сути без нападающего очень сложно. Исполнители у ЦСКА на сегодня сосредоточены в середине поля. И получается, что они, за счёт мобильной полузащиты, укомплектованной пятью игроками – стараются создавать моменты у ворот соперника. Но допускают много мелких, а порой и грубых ошибок в передаче мяча. Очень много.
У меня такое впечатление что ещё не совсем готов играть Дзагоев. Мы все помним его прекрасные выступления до травмы. Очень много допускает ошибок в передачах и совершает фолов Головин. И Вернблум часто играет на грани фола. Я бы очень хотел, чтобы команда такого ранга поняла, что когда они ведут в счёте, имеет смысл переходить на удержание, контроль мяча. Пускай это будут даже бесконечные передачи: во фланги, в центр, назад, и так далее. Но нужно вынуждать соперников двигаться без мяча.
К несчастью во втором тайме ЦСКА вообще потерял контроль над мячом. И после замен примерно на 20-й минуте второго тайма, вышедшие футболисты вообще уступили середину поля сопернику. И слава Богу что «Бенфика» сегодня играла сумбурно, не смогла показать творческую, классную игру. Но мяч они постоянно контролировали мяч, и армейцам приходилось отходить назад и постоянно защищаться. Этого нельзя делать на таком уровне футбола. В Лиге Чемпионов так не играют. Слава Богу что смогли забить второй мяч. Но это везение. Конечно, дай Бог чтобы им так всегда везло.
Вчера «Спартаку» не повезло, и они пропустили на последних минутах мяч от «Марибора». А ЦСКА сегодня всё-же повезло. Но это говорит о том, что армейская линия полузащиты, пускай даже и допускает ошибки, но нацелена на атаку. Да, ЦСКА играет в жесткий футбол. Но бесконечные потери контроля мяча и их ошибки в передачах сводят на нет их умения. И право по большому счёту называться классной командой. Вот в целом что я хотел сказать по ЦСКА.
- Вернблум на позиции центрально форварда вас не удивил?
- А чему тут удивляться, если у ЦСКА сейчас вообще нет хорошего центрального нападающего? Его нет в команде вообще. Витиньо? Да, он форвард. Но он постоянно меняет позицию. Заходит то слева, то справа. Использует фланги. Вернблум обязан, должен как полузащитник входить как в зону центрального нападающего, либо зоны правого или левого инсайда, используя свободные пространства. И не только он, но и остальные атакующие полузащитники по позиции на поле должны это делать.
Я не увидел в нем сегодня центрального нападающего. На мой взгляд у ЦСКА сегодня были пять ярко выраженных центральных полузащитников на поле. Когда в начале матча армейцы начали выдавливать соперников со своей половины поля в центральную зону, и начали сами выходить в атаку – игра у них пошла. Но как забили гол, они отошли глубже назад, и у команды тут-же начались потери. Такого делать нельзя – это ведь команда играет в Лиге Чемпионов.
- Чего вы ожидаете от предстоящего матча с «Манчестер Юнайтед»?
- Ничего хорошего. Я ожидаю от ЦСКА одного: что они, и это, безо всяких сомнений нужно записать это в плюс – будут бодаться и бороться за каждую игру, где бы она не проходила. Выездная это игра или домашняя для них без разницы.
Другое дело что с «манкунианцами», да ещё и в Англии, на «Олд Траффорд» ЦСКА будет очень сложно. Тут может произойти всё что угодно. Очень важным фактором является сыгранность команды.
Но ЦСКА на сегодня находится в поиске. В отличие от предыдущих лет, сейчас в их составе нет ни одного классного нападающего. Все знаменитые бразильцы ушли. И сейчас эти поиски игры продолжаются. Они ещё молодцы что со своей мобильной полузащитой они буквально дерутся и играют жестко. Но это хорошо, когда ты играешь в отбор, а когда тебе нужно контроллировать мяч, созидать, и переходить из обороны в атаку – тут нужно иметь большое мастерство и наигранные позиции с исполнителями. Сегодня я этого не вижу.
- На текущий момент, какая из наших команд, на ваш взгляд лучшее и успешнее ведёт свою еврокубковую кампанию?
- Сейчас об этом сложно говорить. Лучшей, естественно будет та, что добьётся большего успеха. Но пока-что в принципе «Зенит» показывает более стабильную игру. Однако обсуждать этот вопрос в разрезе «Спартак, Зенит, Локомотив или ЦСКА – кто лучше играет в еврокубках?» - я от этого на данном этапе воздержусь. Все они стараются, бодаются, но и допускают много ошибок, в том числе и тактического плана.
Даже заменами футболистов далеко не все из них усиливают свою игру: даже «Зенит», имея столько игроков. Да, среди них много новых игроков, и им нужно ещё сыграться. Да, они стараются, но ещё они не сыграны полностью. Для этого нужен не день и не месяц. А, может быть, и не один год. А лучшую нашу команду по итогу европейского сезона покажет только время.
- Что скажете по матчу ЦСКА – «Бенфика»?
- Что я могу сказать? Конечно-же с удовольствием поздравляю ЦСКА с победой. Но это не «Спартак». Почему я так говорю? Потому что про «Спартак» я говорю от сердца. Иногда и возмущенно – потому что я люблю и болею за «Спартак» (смеётся).
Про ЦСКА я буду рассуждать более нейтрально: играть по-сути без нападающего очень сложно. Исполнители у ЦСКА на сегодня сосредоточены в середине поля. И получается, что они, за счёт мобильной полузащиты, укомплектованной пятью игроками – стараются создавать моменты у ворот соперника. Но допускают много мелких, а порой и грубых ошибок в передаче мяча. Очень много.
У меня такое впечатление что ещё не совсем готов играть Дзагоев. Мы все помним его прекрасные выступления до травмы. Очень много допускает ошибок в передачах и совершает фолов Головин. И Вернблум часто играет на грани фола. Я бы очень хотел, чтобы команда такого ранга поняла, что когда они ведут в счёте, имеет смысл переходить на удержание, контроль мяча. Пускай это будут даже бесконечные передачи: во фланги, в центр, назад, и так далее. Но нужно вынуждать соперников двигаться без мяча.
К несчастью во втором тайме ЦСКА вообще потерял контроль над мячом. И после замен примерно на 20-й минуте второго тайма, вышедшие футболисты вообще уступили середину поля сопернику. И слава Богу что «Бенфика» сегодня играла сумбурно, не смогла показать творческую, классную игру. Но мяч они постоянно контролировали мяч, и армейцам приходилось отходить назад и постоянно защищаться. Этого нельзя делать на таком уровне футбола. В Лиге Чемпионов так не играют. Слава Богу что смогли забить второй мяч. Но это везение. Конечно, дай Бог чтобы им так всегда везло.
Вчера «Спартаку» не повезло, и они пропустили на последних минутах мяч от «Марибора». А ЦСКА сегодня всё-же повезло. Но это говорит о том, что армейская линия полузащиты, пускай даже и допускает ошибки, но нацелена на атаку. Да, ЦСКА играет в жесткий футбол. Но бесконечные потери контроля мяча и их ошибки в передачах сводят на нет их умения. И право по большому счёту называться классной командой. Вот в целом что я хотел сказать по ЦСКА.
- Вернблум на позиции центрально форварда вас не удивил?
- А чему тут удивляться, если у ЦСКА сейчас вообще нет хорошего центрального нападающего? Его нет в команде вообще. Витиньо? Да, он форвард. Но он постоянно меняет позицию. Заходит то слева, то справа. Использует фланги. Вернблум обязан, должен как полузащитник входить как в зону центрального нападающего, либо зоны правого или левого инсайда, используя свободные пространства. И не только он, но и остальные атакующие полузащитники по позиции на поле должны это делать.
Я не увидел в нем сегодня центрального нападающего. На мой взгляд у ЦСКА сегодня были пять ярко выраженных центральных полузащитников на поле. Когда в начале матча армейцы начали выдавливать соперников со своей половины поля в центральную зону, и начали сами выходить в атаку – игра у них пошла. Но как забили гол, они отошли глубже назад, и у команды тут-же начались потери. Такого делать нельзя – это ведь команда играет в Лиге Чемпионов.
- Чего вы ожидаете от предстоящего матча с «Манчестер Юнайтед»?
- Ничего хорошего. Я ожидаю от ЦСКА одного: что они, и это, безо всяких сомнений нужно записать это в плюс – будут бодаться и бороться за каждую игру, где бы она не проходила. Выездная это игра или домашняя для них без разницы.
Другое дело что с «манкунианцами», да ещё и в Англии, на «Олд Траффорд» ЦСКА будет очень сложно. Тут может произойти всё что угодно. Очень важным фактором является сыгранность команды.
Но ЦСКА на сегодня находится в поиске. В отличие от предыдущих лет, сейчас в их составе нет ни одного классного нападающего. Все знаменитые бразильцы ушли. И сейчас эти поиски игры продолжаются. Они ещё молодцы что со своей мобильной полузащитой они буквально дерутся и играют жестко. Но это хорошо, когда ты играешь в отбор, а когда тебе нужно контроллировать мяч, созидать, и переходить из обороны в атаку – тут нужно иметь большое мастерство и наигранные позиции с исполнителями. Сегодня я этого не вижу.
- На текущий момент, какая из наших команд, на ваш взгляд лучшее и успешнее ведёт свою еврокубковую кампанию?
- Сейчас об этом сложно говорить. Лучшей, естественно будет та, что добьётся большего успеха. Но пока-что в принципе «Зенит» показывает более стабильную игру. Однако обсуждать этот вопрос в разрезе «Спартак, Зенит, Локомотив или ЦСКА – кто лучше играет в еврокубках?» - я от этого на данном этапе воздержусь. Все они стараются, бодаются, но и допускают много ошибок, в том числе и тактического плана.
Даже заменами футболистов далеко не все из них усиливают свою игру: даже «Зенит», имея столько игроков. Да, среди них много новых игроков, и им нужно ещё сыграться. Да, они стараются, но ещё они не сыграны полностью. Для этого нужен не день и не месяц. А, может быть, и не один год. А лучшую нашу команду по итогу европейского сезона покажет только время.
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