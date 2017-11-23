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Владимир Бесчастных: меня не надо отстаивать, я сам это сделаю

Владимир Бесчастных, отстраненный от должности старшего тренера "Тосно" ответил на вопрос, почему главный тренер Дмитрий Парфёнов не отстоял его место в тренерском штабе.

"Дмитрий Парфёнов - мой друг. Был, есть и будет. Слово "отстоял" для меня неправильное. Я сам это сделаю. Мне не надо, чтобы меня кто-то отстаивал", - передает слова 43-летнего специалиста "Спорт день за днем".

На вопрос о том, чувствовал ли он, что над его головой сгущаются тучи, Бесчастных ответил: "Я не то чтобы чувствовал… Мне это вообще не интересно. Я работал и работаю как могу. А то что произошло, это уже не в моей компетенции.

Зарплату в "Тосно" платят вовремя. С премиальными есть проблемы. Но они будут выплачиваться. Действительно, у клуба есть неопределённые проблемы с деньгами, но дело сейчас не в этом".
Теги: Тосно Бесчастных
Сегодня, 08:58
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