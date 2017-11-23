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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юрий Семин: приглашаю всех на "РЖД-арену" – команде нужна ваша поддержка!
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин обратился к болельщикам перед матчем Лиги Европы с "Копенгагеном".
"Недавно ряд игроков нашей команды закрыли вопросы выхода своих национальных сборных на чемпионат мира в России. Поздравляю ребят! Теперь пришло время решать клубные задачи.
Сегодня будет тяжелая игра, и от нее зависит наше положение в Лиге Европы. Приглашаю всех болельщиков на "РЖД-арену" – команде нужна ваша поддержка!", – написал Семин в Instagram.
"Недавно ряд игроков нашей команды закрыли вопросы выхода своих национальных сборных на чемпионат мира в России. Поздравляю ребят! Теперь пришло время решать клубные задачи.
Сегодня будет тяжелая игра, и от нее зависит наше положение в Лиге Европы. Приглашаю всех болельщиков на "РЖД-арену" – команде нужна ваша поддержка!", – написал Семин в Instagram.
Недавно ряд игроков нашей команды закрыли вопросы выхода своих национальных сборных на Чемпионат мира в России. Поздравляю ребят! Теперь пришло время решать клубные задачи. Сегодня будет тяжелая игра, и от нее зависит наше положение в Лиге Европы. Приглашаю всех болельщиков на «РЖД-арену» — команде нужна ваша поддержка!
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