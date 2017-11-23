Опрос:

Новости партнеров

Юрий Семин: приглашаю всех на "РЖД-арену" – команде нужна ваша поддержка!

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин обратился к болельщикам перед матчем Лиги Европы с "Копенгагеном".

"Недавно ряд игроков нашей команды закрыли вопросы выхода своих национальных сборных на чемпионат мира в России. Поздравляю ребят! Теперь пришло время решать клубные задачи.

Сегодня будет тяжелая игра, и от нее зависит наше положение в Лиге Европы. Приглашаю всех болельщиков на "РЖД-арену" – команде нужна ваша поддержка!", – написал Семин в Instagram.

Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 14:59
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.