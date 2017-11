Юрий Семин: приглашаю всех на "РЖД-арену" – команде нужна ваша поддержка!

Недавно ряд игроков нашей команды закрыли вопросы выхода своих национальных сборных на Чемпионат мира в России. Поздравляю ребят! Теперь пришло время решать клубные задачи. Сегодня будет тяжелая игра, и от нее зависит наше положение в Лиге Европы. Приглашаю всех болельщиков на «РЖД-арену» — команде нужна ваша поддержка!

