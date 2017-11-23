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Игорь Лебедев: губернатору в Хабаровске больше заняться нечем?

Член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что в Хабаровске измерили температуру газона, где 26 ноября должны сыграть местный СКА и "Локомотив".

"Губернатору больше заняться нечем?! До игры ещё четыре дня, они теперь каждый день будут изменять температуру или всё-таки проявят человеческое отношение к игрокам и болельщикам и согласятся на перенос?!" - написал Лебедев в твиттере.
Теги: Лебедев СКА-Хабаровск
Сегодня, 15:59
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№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
А с какого члена перенос?Правильно делают что замеряют температуру,тем самым дают понять что соскочить не получится,так и надо чтобы даже мыслей не возникало о переносе
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 16:05) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну губернатор в отличии от вице спикера хоть что то делает
Регистрация: 22.08.2007
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