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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Лебедев: губернатору в Хабаровске больше заняться нечем?
Член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что в Хабаровске измерили температуру газона, где 26 ноября должны сыграть местный СКА и "Локомотив".
"Губернатору больше заняться нечем?! До игры ещё четыре дня, они теперь каждый день будут изменять температуру или всё-таки проявят человеческое отношение к игрокам и болельщикам и согласятся на перенос?!" - написал Лебедев в твиттере.
"Губернатору больше заняться нечем?! До игры ещё четыре дня, они теперь каждый день будут изменять температуру или всё-таки проявят человеческое отношение к игрокам и болельщикам и согласятся на перенос?!" - написал Лебедев в твиттере.
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