Игорь Лебедев: губернатору в Хабаровске больше заняться нечем?

Член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что в Хабаровске измерили температуру газона, где 26 ноября должны сыграть местный СКА и "Локомотив"."Губернатору больше заняться нечем?! До игры ещё четыре дня, они теперь каждый день будут изменять температуру или всё-таки проявят человеческое отношение к игрокам и болельщикам и согласятся на перенос?!" - написал Лебедев в твиттере.