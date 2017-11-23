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"Кельн" дома переиграл "Арсенал"

Лига Европы

5 тур

"Кёльн" – "Арсенал" 1:0

Голы: Гирасси, 62 (пен.)

"Кёльн": Хорн, Мере, Марох (Рауш, 38), Соренсен, Клюнтер, Хорн, Йойич, Озкан, Кордоба (Ольковски, 56), Осако (Леман, 73), Гирасси

"Арсенал": Оспина, Мертезакер, Чемберс (Нелсон, 67), Холдинг, Дебюши (Нкетиа, 84), Коклен, Эль-Ненни, Мэйтленд-Найлс, Уилшир, Жиру, Уэлбек (Айуоби, 46)

Предупреждения: Дебюши, 49, Клюнтер, 56, Гирасси, 88
Теги: Кельн Арсенал
Вчера, 22:55
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