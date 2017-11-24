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Алексей Миранчук: хотим выйти из группы с первого места

Полузащитник ''Локомотива'' Алексей Миранчук прокомментировал победу команды над Копенгагеном в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы:

- Трудно было сегодня, но главное, что победа. Могу только поздравить всех с ней. С победой, ''Локомотив''. Главное - выйти. Хочется постоянно выигрывать и выйти из группы с первого места.

Есть ощущение, что команде удастся это сделать?

- Да, конечно.

- Сегодня владение мячом было не в пользу ''Локомотива''...

- Владение мячом проиграли, но выиграли матч. Самое главное результат в футболе и команда добилась его. При счете 2:1 датчане наседали, где-то там шли навесы. Они упорно пытались забить ответный гол. Поэтому немного вернулись в защиту, старались ловить их на контратаках. Хорошо, что сохранили счет и одержали победу.

- Такая результативность Фарфана удивила?

Конечно! Джеф хоть с самолета сразу на игру. Считаю, его класс всегда скажется, поэтому я не удивлен.

Rusfootball.info
Теги: Миранчук Ал. Копенгаген Локомотив
Сегодня, 00:31
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№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 00:51) #
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online
Болеет за:
«Волга НН»
С первого и выйдете .
Регистрация: 28.12.2012
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