Алексей Миранчук: хотим выйти из группы с первого места

Полузащитник ''Локомотива'' Алексей Миранчук прокомментировал победу команды над Копенгагеном в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы:- Трудно было сегодня, но главное, что победа. Могу только поздравить всех с ней. С победой, ''Локомотив''. Главное - выйти. Хочется постоянно выигрывать и выйти из группы с первого места.- Да, конечно.- Владение мячом проиграли, но выиграли матч. Самое главное результат в футболе и команда добилась его. При счете 2:1 датчане наседали, где-то там шли навесы. Они упорно пытались забить ответный гол. Поэтому немного вернулись в защиту, старались ловить их на контратаках. Хорошо, что сохранили счет и одержали победу.Конечно! Джеф хоть с самолета сразу на игру. Считаю, его класс всегда скажется, поэтому я не удивлен.