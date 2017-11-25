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"Крылья Советов" и "Шинник" забили по три гола

"Крылья Советов" дома сыграли вничью с "Шинником" в рамках 25-го тура ФНЛ.

ФНЛ. 25 тур

"Крылья Советов" – "Шинник" - 3:3

Голы: Самодин, 10, Клёнкин, 26, Корниленко, 37, Камилов, 44, Самойлов, 61

"Крылья Советов": Конюхов, Надсон, Зотов, Ятченко, Чочиев, Башкиров, Мияйлович, Клёнкин, Алиев, Корниленко, Самодин

"Шинник": Яшин, Чистяков, Магадиев, Ятченко, Лях (Дроздов, 59), Камилов, Самойлов, Щадин, Шайморданов (Чалов, 63), Низамутдинов, Безлихотнов (Крамаренко, 63)

Предупреждения: Камилов, 25, Корниленко, 41, Лях, 55.
Теги: Крылья Советов Шинник
Сегодня, 15:57
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№2 Написал: net.81 (Сегодня, 16:08) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Наверное с этим составом, который самозабвенно любит катать мяч поперёк поля строем шагая пешком; составом , у которого совершенно отсутствует чувство собственного достоинства; и тренером , который позволяет этому составу это вытворять в течении пяти месяцев, делать в РФПЛ нечего.
Если руководство действительно хочет чтобы Крылья вышли на верх надо срочно менять тренера и большую часть состава. Тогда может быть появится надежда. Может быть. А сейчас всё просто тухло. Другого слова как-то и не подберёшь.
Регистрация: 23.04.2009
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:03) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
"Крылья Советов" – "Шинник" - 3:3
Голы: Самодин, 10, Клёнкин, 26, Корниленко, 37, Камилов, 44, Самойлов, 61

но тут 5 голов то


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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