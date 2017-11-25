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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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16:09
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита"
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита"
12:59
Хавбек "СКА-Хабаровск": "Локомотив" пытался создать давление на нас, надеясь на какие-то дивиденды (3)
Хавбек "СКА-Хабаровск": "Локомотив" пытался создать давление на нас, надеясь на какие-то дивиденды (3)
09:50
Станислав Черчесов: если бы я пригласил Идову, вы бы первыми спросили: "А зачем он нужен?" (7)
Станислав Черчесов: если бы я пригласил Идову, вы бы первыми спросили: "А зачем он нужен?" (7)
09:19
Леандро Паредес - о Панове: я бы так не сделал ни за что на свете! Я предан "Боке" до конца жизни (18)
Леандро Паредес - о Панове: я бы так не сделал ни за что на свете! Я предан "Боке" до конца жизни (18)
01:36
Александр Кокорин: на месте игроков "Спартака" держал бы в уме поражение от "Зенита" - 1:5 (30)
Александр Кокорин: на месте игроков "Спартака" держал бы в уме поражение от "Зенита" - 1:5 (30)
"Крылья Советов" и "Шинник" забили по три гола
"Крылья Советов" дома сыграли вничью с "Шинником" в рамках 25-го тура ФНЛ.
ФНЛ. 25 тур
"Крылья Советов" – "Шинник" - 3:3
Голы: Самодин, 10, Клёнкин, 26, Корниленко, 37, Камилов, 44, Самойлов, 61
"Крылья Советов": Конюхов, Надсон, Зотов, Ятченко, Чочиев, Башкиров, Мияйлович, Клёнкин, Алиев, Корниленко, Самодин
"Шинник": Яшин, Чистяков, Магадиев, Ятченко, Лях (Дроздов, 59), Камилов, Самойлов, Щадин, Шайморданов (Чалов, 63), Низамутдинов, Безлихотнов (Крамаренко, 63)
Предупреждения: Камилов, 25, Корниленко, 41, Лях, 55.
ФНЛ. 25 тур
"Крылья Советов" – "Шинник" - 3:3
Голы: Самодин, 10, Клёнкин, 26, Корниленко, 37, Камилов, 44, Самойлов, 61
"Крылья Советов": Конюхов, Надсон, Зотов, Ятченко, Чочиев, Башкиров, Мияйлович, Клёнкин, Алиев, Корниленко, Самодин
"Шинник": Яшин, Чистяков, Магадиев, Ятченко, Лях (Дроздов, 59), Камилов, Самойлов, Щадин, Шайморданов (Чалов, 63), Низамутдинов, Безлихотнов (Крамаренко, 63)
Предупреждения: Камилов, 25, Корниленко, 41, Лях, 55.
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