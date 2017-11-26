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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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«Енисей» оступился, а «Шинник» совершил чудо в Самаре. Обзор 25-го тура ФНЛ
Вот и подошёл к концу летне-осенний отрезок сезона в первенстве ФНЛ. Последний игровой день подарил нам несколько невероятных по накалу матчей. Rusfootball.info своим обзором провожает представителей лучшей лиги мира на каникулы.
«Балтика» отобрала очки у «Енисея»
Лидер чемпионата красноярский «Енисей» заканчивал летне-осенний отрезок сезона домашней встречей против «Балтики». Команда Дмитрия Аленичева считалась безоговорочным фаворитом данного противостояния, но на деле подтвердить столь высокий статус у неё не получалось достаточно долго. Хотя, перспективных ситуаций для взятия владений Лантратова хозяева имели предостаточно. В частности, Козлову и Комкову не хватило хладнокровия в завершающей стадии атак. По ходу первого тайма мяч однажды даже побывал в сетке гостевых ворот, но гол Новикова судейская бригада отметила из-за офсайда, в котором в момент навеса со стандарта находился Козлов, не принимавший активного участия в данном эпизоде. Впрочем, футболистам «Енисея» в середине второй половины встречи удалось-таки преобразовать своё игровое преимущество над противником в забитый мяч. После флангового прострела Комкова Малояну оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам со считанных метров, что он и сделал. Игроки «Балтики» сдаваться не собирались. Они стали атаковать большими силами и чаще напрягать Филиппова своими ударами с различных дистанций. В конечном счёте, команда Игоря Черевченко восстановила паритет под занавес основного времени. Отличился вышедший на замену Кобялко. Напоследок футболисты «Енисея» попытались вырвать победу, но калининградцы сохранили до финального свистка ничейный счёт на табло. Хотя, им пришлось доигрывать матч в меньшинстве из-за удаления Себаи. Боевая ничья, которой представители «Балтики» наверняка остались довольны. Впрочем, эта осечка ничего не поменяла для «Енисея». Красноярцы на каникулы ушли в статусе лучшей команды чемпионата.
«Оренбург» воспользовался осечкой «Енисея»
Осечкой «Енисея» сполна воспользовался «Оренбург». Команда Владимира Федотова успешно съездила в Волгоград в гости к «Ротору». На протяжении всей встречи оренбуржцы владели тотальным игровым преимуществом, но у них в течение длительного отрезка времени никак не получалось воплотить собственное превосходство в забитые мячи. Ситуацию гости исправили уже во втором тайме. В его начале «Оренбург» захватил лидерство. Бегич ударом в одно касание с близкого расстояния поразил цель. На достигнутом один из лидеров чемпионата не остановился. Уже в ходе завершающего отрезка второй сорокапятиминутки оренбуржцы удвоили собственное преимущество в счёте. Удалый головой удачно замкнул навес партнёра с угла поля. Рабочая победа «Оренбурга», который теперь лишь на два очка отстаёт от лидирующего «Енисея».
Чудесное спасение «Шинника» в Самаре
Самый невероятный по сюжету матч игрового дня состоялся в Самаре, где «Крылья Советов» принимали «Шинник». Команда Андрея Тихонова считалась большим фаворитом встречи, и она свой статус начала подтверждать на практике с самых первых минут. «Крылышкам» благодаря точному удару Самодина удалось организовать раннее взятие ворот Яшина. Хозяева на достигнутом не остановились и к 37-й минуте довели разницу в счёте до разгромной отметки. Отличились Клёнкин и Корниленко. Казалось, что все вопросы относительно исхода данного противостояния сняты, но ярославцы сдаваться заранее не планировали. Ещё до перерыва гости один мяч отквитали усилиями Камилова. После этого у Дмитрия Ятченко была шикарная возможность вернуть разницу в три мяча, но удар в его исполнении пришёлся в перекладину владений неприятеля. В начале второго тайма самарцы загубили ещё несколько по-настоящему голевых моментов, тем самым позволив сопернику держаться в игре. В итоге, по истечении часа игрового времени ярославцы сократили своё отставание в счёте до минимума. Отличился Самойлов. Однако и это было ещё не всё. Уже под занавес поединка «Шинник» сумел сотворить чудо и уйти от поражения! Дроздову удался роскошный выстрел в «девятку», справиться с которым у Конюхова не было ни единого шанса. Потрясающий камбэк сотворили гости! «Крылья Советов», в свою очередь, остались на своём третьем месте в таблице.
«Тамбов» победил в Воронеже
«Тамбов» ожидаемо добился выездной победы над воронежским «Факелом». Уже в дебюте первого тайма команда Андрея Талалаева открыла счёт благодаря точному удару Мурнина со штрафного. К чести хозяев, их неудачное начало встречи не выбило из колеи. Более того, в середине тайма они даже смогли восстановить паритет усилиями Мичуренкова. Впрочем, после перерыва всё встало на свои места. На 57-й минуте Чернышов принёс «Тамбову» три очка. На зимние каникулы коллектив Андрея Талалаева ушёл, находясь на четвёртой строчке в турнирной таблице.
Команды из Санкт-Петербурга спасаются в концовках
Питерское «Динамо» в предыдущем туре осуществила яркий камбэк. Проигрывая «Лучу-Энергии» после первого тайма с разницей в два мяча, во второй сорокапятиминутке команда Александра Точилина смогла организовать три взятия чужих ворот и добыть волевую победу. Похоже, динамовцам понравилось придумывать себе приключения на ровном месте, а потом героически их преодолевать Вот и в выездном матче против «Олимпийца» петербуржцы уже к 16-й минуте уступали в счёте с разницей в два мяча. Отличились Хрипков и Сорочкин. Прийти в себя в кратчайшие сроки у гостей не получилось. Да, им изредка удавалось приближаться к владениям Анисимова, однако до опасных ситуаций данные подходы практически не доходили. Зато во второй половине встречи ситуация на поле развернулась на сто восемьдесят градусов. Безусловно, перевороту поспособствовало удаление Фомина в начале второго тайма. Оставшись в меньшинстве, команда Николая Писарева была вынуждена практически в полном составе обороняться. На 73-й минуте «Динамо» заработало одиннадцатиметровый, который Кулишев не реализовал, пробив в штангу. Тем не менее, петербуржцы духом не пали. Уже под занавес основного времени они один мяч отквитали усилиями Юрганова, а уже в добавленное время коллектив Александра Точилина спас вышедший на замену Киреенко. Второй тур подряд динамовцы совершают удивительный камбэк.
В пятницу в Санкт-Петербурге выясняли отношения «Зенит-2» и «Спартак-2». Обе команды подходили к очному противостоянию, имея в пассиве длительные серии поражений. Следовательно, обоим коллективам хотелось в хорошем настроении уйти на зимний перерыв. «Красно-белые» прекрасно начали матч и быстро открыли счёт. Отличился Сакала. На достигнутом останавливаться гости не собирались. Они контролировали ситуацию на поле и очень прилично атаковали. До перерыва у Лихачёва была возможность удвоить перевес гостей в счёте, но удар в его исполнении пришёлся в перекладину владений Кизеева. Во втором тайме ситуация на поле кардинальным образом не поменялась. Спартаковцы продолжали атаковать острее и изобретательнее соперника, однако забить желанный второй гол у команды Дмитрия Гунько не получалось. В конечном счёте, уже в добавленное арбитром время «сине-бело-голубые» избежали поражения. Зуев спас коллектив Анатолия Давыдова от пятой неудачи кряду.
Волевая победа «Луча-Энергии»
Ещё один зрелищный поединок состоялся в среду, где встретились «Луч-Энергия» и «Тюмень». Команда Владимира Маминова блестяще провела первый тайм, оформив по его итогам преимущество в два мяча. Дубль на свой счёт записал Лешонок. Однако во второй сорокапятиминутке дальневосточники сумели заметно преобразиться. Уже на 57-й минуте счёт оказался равным. Сначала отличился Фомин, а чуть позже Чудин поразил собственные владения. Более того, по истечении часа игрового времени приморцы вовсе захватили лидерство усилиями Хлебородова. Но и это было ещё не всё. Под занавес основного времени номинальные хозяева организовали четвёртое взятие владений Обухова и сняли все вопросы относительно исхода данного противостояния. Финальную точку поставил Пономаренко. Волевая победа «Луча-Энергии».
В других матчах тура «Кубань» у себя дома с минимальным счётом вхяла верх над «Сибирью» благодаря раннему голу Алексея Гая с пенальти. Дубль Алексея Сутормина помог «Волгарю» победить дома «Томь», а встреча в Курске между «Авангардом» и «Химками» обошлась без забитых мячей.
Результаты тура
Турнирная таблица
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Фото: Официальный сайт ФК "Крылья Советов", Официальный сайт ФНЛ
«Балтика» отобрала очки у «Енисея»
Лидер чемпионата красноярский «Енисей» заканчивал летне-осенний отрезок сезона домашней встречей против «Балтики». Команда Дмитрия Аленичева считалась безоговорочным фаворитом данного противостояния, но на деле подтвердить столь высокий статус у неё не получалось достаточно долго. Хотя, перспективных ситуаций для взятия владений Лантратова хозяева имели предостаточно. В частности, Козлову и Комкову не хватило хладнокровия в завершающей стадии атак. По ходу первого тайма мяч однажды даже побывал в сетке гостевых ворот, но гол Новикова судейская бригада отметила из-за офсайда, в котором в момент навеса со стандарта находился Козлов, не принимавший активного участия в данном эпизоде. Впрочем, футболистам «Енисея» в середине второй половины встречи удалось-таки преобразовать своё игровое преимущество над противником в забитый мяч. После флангового прострела Комкова Малояну оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам со считанных метров, что он и сделал. Игроки «Балтики» сдаваться не собирались. Они стали атаковать большими силами и чаще напрягать Филиппова своими ударами с различных дистанций. В конечном счёте, команда Игоря Черевченко восстановила паритет под занавес основного времени. Отличился вышедший на замену Кобялко. Напоследок футболисты «Енисея» попытались вырвать победу, но калининградцы сохранили до финального свистка ничейный счёт на табло. Хотя, им пришлось доигрывать матч в меньшинстве из-за удаления Себаи. Боевая ничья, которой представители «Балтики» наверняка остались довольны. Впрочем, эта осечка ничего не поменяла для «Енисея». Красноярцы на каникулы ушли в статусе лучшей команды чемпионата.
«Оренбург» воспользовался осечкой «Енисея»
Осечкой «Енисея» сполна воспользовался «Оренбург». Команда Владимира Федотова успешно съездила в Волгоград в гости к «Ротору». На протяжении всей встречи оренбуржцы владели тотальным игровым преимуществом, но у них в течение длительного отрезка времени никак не получалось воплотить собственное превосходство в забитые мячи. Ситуацию гости исправили уже во втором тайме. В его начале «Оренбург» захватил лидерство. Бегич ударом в одно касание с близкого расстояния поразил цель. На достигнутом один из лидеров чемпионата не остановился. Уже в ходе завершающего отрезка второй сорокапятиминутки оренбуржцы удвоили собственное преимущество в счёте. Удалый головой удачно замкнул навес партнёра с угла поля. Рабочая победа «Оренбурга», который теперь лишь на два очка отстаёт от лидирующего «Енисея».
Чудесное спасение «Шинника» в Самаре
Самый невероятный по сюжету матч игрового дня состоялся в Самаре, где «Крылья Советов» принимали «Шинник». Команда Андрея Тихонова считалась большим фаворитом встречи, и она свой статус начала подтверждать на практике с самых первых минут. «Крылышкам» благодаря точному удару Самодина удалось организовать раннее взятие ворот Яшина. Хозяева на достигнутом не остановились и к 37-й минуте довели разницу в счёте до разгромной отметки. Отличились Клёнкин и Корниленко. Казалось, что все вопросы относительно исхода данного противостояния сняты, но ярославцы сдаваться заранее не планировали. Ещё до перерыва гости один мяч отквитали усилиями Камилова. После этого у Дмитрия Ятченко была шикарная возможность вернуть разницу в три мяча, но удар в его исполнении пришёлся в перекладину владений неприятеля. В начале второго тайма самарцы загубили ещё несколько по-настоящему голевых моментов, тем самым позволив сопернику держаться в игре. В итоге, по истечении часа игрового времени ярославцы сократили своё отставание в счёте до минимума. Отличился Самойлов. Однако и это было ещё не всё. Уже под занавес поединка «Шинник» сумел сотворить чудо и уйти от поражения! Дроздову удался роскошный выстрел в «девятку», справиться с которым у Конюхова не было ни единого шанса. Потрясающий камбэк сотворили гости! «Крылья Советов», в свою очередь, остались на своём третьем месте в таблице.
«Тамбов» победил в Воронеже
«Тамбов» ожидаемо добился выездной победы над воронежским «Факелом». Уже в дебюте первого тайма команда Андрея Талалаева открыла счёт благодаря точному удару Мурнина со штрафного. К чести хозяев, их неудачное начало встречи не выбило из колеи. Более того, в середине тайма они даже смогли восстановить паритет усилиями Мичуренкова. Впрочем, после перерыва всё встало на свои места. На 57-й минуте Чернышов принёс «Тамбову» три очка. На зимние каникулы коллектив Андрея Талалаева ушёл, находясь на четвёртой строчке в турнирной таблице.
Команды из Санкт-Петербурга спасаются в концовках
Питерское «Динамо» в предыдущем туре осуществила яркий камбэк. Проигрывая «Лучу-Энергии» после первого тайма с разницей в два мяча, во второй сорокапятиминутке команда Александра Точилина смогла организовать три взятия чужих ворот и добыть волевую победу. Похоже, динамовцам понравилось придумывать себе приключения на ровном месте, а потом героически их преодолевать Вот и в выездном матче против «Олимпийца» петербуржцы уже к 16-й минуте уступали в счёте с разницей в два мяча. Отличились Хрипков и Сорочкин. Прийти в себя в кратчайшие сроки у гостей не получилось. Да, им изредка удавалось приближаться к владениям Анисимова, однако до опасных ситуаций данные подходы практически не доходили. Зато во второй половине встречи ситуация на поле развернулась на сто восемьдесят градусов. Безусловно, перевороту поспособствовало удаление Фомина в начале второго тайма. Оставшись в меньшинстве, команда Николая Писарева была вынуждена практически в полном составе обороняться. На 73-й минуте «Динамо» заработало одиннадцатиметровый, который Кулишев не реализовал, пробив в штангу. Тем не менее, петербуржцы духом не пали. Уже под занавес основного времени они один мяч отквитали усилиями Юрганова, а уже в добавленное время коллектив Александра Точилина спас вышедший на замену Киреенко. Второй тур подряд динамовцы совершают удивительный камбэк.
В пятницу в Санкт-Петербурге выясняли отношения «Зенит-2» и «Спартак-2». Обе команды подходили к очному противостоянию, имея в пассиве длительные серии поражений. Следовательно, обоим коллективам хотелось в хорошем настроении уйти на зимний перерыв. «Красно-белые» прекрасно начали матч и быстро открыли счёт. Отличился Сакала. На достигнутом останавливаться гости не собирались. Они контролировали ситуацию на поле и очень прилично атаковали. До перерыва у Лихачёва была возможность удвоить перевес гостей в счёте, но удар в его исполнении пришёлся в перекладину владений Кизеева. Во втором тайме ситуация на поле кардинальным образом не поменялась. Спартаковцы продолжали атаковать острее и изобретательнее соперника, однако забить желанный второй гол у команды Дмитрия Гунько не получалось. В конечном счёте, уже в добавленное арбитром время «сине-бело-голубые» избежали поражения. Зуев спас коллектив Анатолия Давыдова от пятой неудачи кряду.
Волевая победа «Луча-Энергии»
Ещё один зрелищный поединок состоялся в среду, где встретились «Луч-Энергия» и «Тюмень». Команда Владимира Маминова блестяще провела первый тайм, оформив по его итогам преимущество в два мяча. Дубль на свой счёт записал Лешонок. Однако во второй сорокапятиминутке дальневосточники сумели заметно преобразиться. Уже на 57-й минуте счёт оказался равным. Сначала отличился Фомин, а чуть позже Чудин поразил собственные владения. Более того, по истечении часа игрового времени приморцы вовсе захватили лидерство усилиями Хлебородова. Но и это было ещё не всё. Под занавес основного времени номинальные хозяева организовали четвёртое взятие владений Обухова и сняли все вопросы относительно исхода данного противостояния. Финальную точку поставил Пономаренко. Волевая победа «Луча-Энергии».
В других матчах тура «Кубань» у себя дома с минимальным счётом вхяла верх над «Сибирью» благодаря раннему голу Алексея Гая с пенальти. Дубль Алексея Сутормина помог «Волгарю» победить дома «Томь», а встреча в Курске между «Авангардом» и «Химками» обошлась без забитых мячей.
Результаты тура
Турнирная таблица
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Фото: Официальный сайт ФК "Крылья Советов", Официальный сайт ФНЛ
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