"Анжи" - Вадиму Скрипченко: в ваш день рождения постараемся обойтись не одним только галстуком

"Анжи" поздравил главного тренера команды Вадима Скрипченко с днем рождения. Сегодня специалисту исполняется 42 года."Коллектив "Анжи" от всей души поздравляет Вадима Викторовича Скрипченко с днем рождения! Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения и новых побед во главе нашей команды! Постараемся не обойтись сегодня одним только галстуком. Теперь у Вадима Викторовича есть ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого", – говорится в поздравлении в твиттере "Анжи".