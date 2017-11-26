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"Анжи" - Вадиму Скрипченко: в ваш день рождения постараемся обойтись не одним только галстуком

"Анжи" поздравил главного тренера команды Вадима Скрипченко с днем рождения. Сегодня специалисту исполняется 42 года.

"Коллектив "Анжи" от всей души поздравляет Вадима Викторовича Скрипченко с днем рождения! Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения и новых побед во главе нашей команды! Постараемся не обойтись сегодня одним только галстуком. Теперь у Вадима Викторовича есть ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого", – говорится в поздравлении в твиттере "Анжи".
Теги: Анжи Скрипченко
Сегодня, 10:17
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