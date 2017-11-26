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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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После пресс-конференции в Самаре нападение было совершено не на Андрея Тихонова, а на пресс-атташе "Крыльев" (1)
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После пресс-конференции в Самаре нападение было совершено не на Андрея Тихонова, а на пресс-атташе "Крыльев"
Сайт «Матч-ТВ» сообщил о том, что после игры «Крылья Советов» – «Шинник» (3:3) на пресс-конференции схватил тренера самарцев Андрея Тихонова за грудки и пытался выяснить с ним отношения. Эта информация не соответствует действительности - нападению подвергся пресс-атташе клуба Максим Съестнов (на фото). Rusfootball.info о том, что произошло на самом деле.
Наш портал не хотел делать рекламу нездоровому человеку, который был осуждён за убийство, но поскольку другие СМИ подхватили ошибочную информацию, мы разъясним ситуацию.
Игра с «Шинником» стала для «Крыльев» последней в этом году. Стоило ожидать, что обстановка на пресс-конференции может быть накалённой, поскольку команда Андрея Тихонова упустила победу в матче, по ходу которого вела со счётом 3:0. Однако всё было достаточно спокойно до тех пор, пока вопросы не начал задавать человек, которого в пресс-центре стадиона «Металлург» видели впервые за долгое время. В отличие от всех журналистов, он стоял и располагался ближе всех к главному тренеру и пресс-атташе.
Человек с фотоаппаратом задал вопрос по исполнению свободного удара, который пробили «Крылья» в конце матча. Андрей Тихонов ответил, что там был скорее пенальти. Далее «герой» вечера попробовал разузнать, почему Сергей Корниленко так исполнил удар, но вставлял свои реплики в речь тренера. Тихонов обратился:
– «Вы со мной спорить будете? Может вы на своё место сядете?»
– Пока не сяду.
– Хорошо хоть пока, я думал совсем.
После того, один из журналистов заступился за Корниленко, Тихонов посоветовал обоим выйти и поговорить между собой. После окончания пресс-конференции вызывающе ведший себя человек попросил Тихонова пожать руки. Тренер поначалу отказался («Вы друзей себе нашли что ли?»), но в конце концов рукопожатие состоялось. После того, как тренер ушёл из зала, пресс-атташе Максим Съестнов спросил возмутителя спокойствия, что он творит? В ответ посыпалась куча оскорблений, пресс-атташе получил пощёчину по лицу. К счастью, полноценной драки не случилось – нападавшего быстро оттащили.
В зал были вызваны сотрудники службы безопасности, которые вскоре вывели нападавшего. Перед этим журналисты, а особенно пресс-атташе Максим Съестнов, выслушали кучу оскорблений и угроз.
Позже от коллег стало известно, что нападавшим был некий фотограф Вильданов, который имеет на своём счету убийство и справку о невменяемости. При этом за день до того он устроил дебош на матче баскетбольного клуба «Самара», где толкнул главного тренера команды в спину прямо во время интервью.
Остаётся догадываться, как этот человек умудрился попасть в пресс-центр, по пути в который корреспонденты Rusfootball.info, например, дважды предъявляют охранникам аккредитацию. «Меня никто не пускал, я сам прошёл», – отвечал нападавший и припоминал пресс-атташе о том, как тот не пускал его на матч с ЦСКА.
Максим Съестнов возглавляет пресс-службу «Крыльев» с 2001 года, в 2012-м был награждён премией лучшему пресс-атташе РФПЛ.
Материалы со вчерашнего матча про футбол:
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я
Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
Евгений Башкиров: одно слово - стыдно
Наш портал не хотел делать рекламу нездоровому человеку, который был осуждён за убийство, но поскольку другие СМИ подхватили ошибочную информацию, мы разъясним ситуацию.
Игра с «Шинником» стала для «Крыльев» последней в этом году. Стоило ожидать, что обстановка на пресс-конференции может быть накалённой, поскольку команда Андрея Тихонова упустила победу в матче, по ходу которого вела со счётом 3:0. Однако всё было достаточно спокойно до тех пор, пока вопросы не начал задавать человек, которого в пресс-центре стадиона «Металлург» видели впервые за долгое время. В отличие от всех журналистов, он стоял и располагался ближе всех к главному тренеру и пресс-атташе.
Человек с фотоаппаратом задал вопрос по исполнению свободного удара, который пробили «Крылья» в конце матча. Андрей Тихонов ответил, что там был скорее пенальти. Далее «герой» вечера попробовал разузнать, почему Сергей Корниленко так исполнил удар, но вставлял свои реплики в речь тренера. Тихонов обратился:
– «Вы со мной спорить будете? Может вы на своё место сядете?»
– Пока не сяду.
– Хорошо хоть пока, я думал совсем.
После того, один из журналистов заступился за Корниленко, Тихонов посоветовал обоим выйти и поговорить между собой. После окончания пресс-конференции вызывающе ведший себя человек попросил Тихонова пожать руки. Тренер поначалу отказался («Вы друзей себе нашли что ли?»), но в конце концов рукопожатие состоялось. После того, как тренер ушёл из зала, пресс-атташе Максим Съестнов спросил возмутителя спокойствия, что он творит? В ответ посыпалась куча оскорблений, пресс-атташе получил пощёчину по лицу. К счастью, полноценной драки не случилось – нападавшего быстро оттащили.
В зал были вызваны сотрудники службы безопасности, которые вскоре вывели нападавшего. Перед этим журналисты, а особенно пресс-атташе Максим Съестнов, выслушали кучу оскорблений и угроз.
Позже от коллег стало известно, что нападавшим был некий фотограф Вильданов, который имеет на своём счету убийство и справку о невменяемости. При этом за день до того он устроил дебош на матче баскетбольного клуба «Самара», где толкнул главного тренера команды в спину прямо во время интервью.
Остаётся догадываться, как этот человек умудрился попасть в пресс-центр, по пути в который корреспонденты Rusfootball.info, например, дважды предъявляют охранникам аккредитацию. «Меня никто не пускал, я сам прошёл», – отвечал нападавший и припоминал пресс-атташе о том, как тот не пускал его на матч с ЦСКА.
Максим Съестнов возглавляет пресс-службу «Крыльев» с 2001 года, в 2012-м был награждён премией лучшему пресс-атташе РФПЛ.
Материалы со вчерашнего матча про футбол:
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я
Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
Евгений Башкиров: одно слово - стыдно
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