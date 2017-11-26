Вадим Скрипченко: во вором тайме были моменты, но исполнительное мастерство нас подводит

Главный тренер ''Анжи'' Вадим Скрипченко прокомментировал поражение команды в матче с ''Ростовом''.- Была целостная игра. В первом тайме мы ее построили правильно, была равная игра. Считаю, что тайм бы так завершился, если бы спорное судейское решение. Ну, это не мне комментировать, компетентные люди пусть разбираются. Если уступаешь, то стратегия игры меняется. ''Ростов'' давно не выигрывал, и было понятно, что во втором тайме ''Ростов'' в контратаках попробует развить преимущество. Мы были к этому готовы. Надо было искать резервы, чтобы спасти положение. Но не досмотрели за Бухаровым, пропустили второй мяч. Во вором тайме были моменты, но исполнительное мастерство нас подводит. Если бы Данченко реализовал свой голевой момент, игры могла бы развиваться по-другому. В целом, доволен игрой своих ребят, особенно в первом тайме. Во втором тайме было чересчур много эмоций и брака.- Это не удивило. Готовились, конечно, к трем защитникам, но, узнав состав ''Ростова'', быстро изменили свой план, и это не побудило дискомфорта.- Перед игрой сказал, что это маленький личный праздник каждого человека. Игра является большим праздником. Я был рядом с командой, а она была рядом со мной. Главное - получать удовольствие от работы.