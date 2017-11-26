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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Герта" одержала победу над "Кёльном"
"Герта" выиграла у "Кёльна" в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги.
Чемпионат Германии
13 тур
"Кёльн" – "Герта" 0:2
Голы: Ибишевич, 17, 64 (пен.)
"Кёльн": Хорн, Мере, Биссекк, Клюнтер, Рауш, Леман (Нартей, 84), Озкан, Йойич (Хандверкер, 46), Писарро, Осако (Ouahim, 72), Гирасси
"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Рекик, Лангкамп (Торунарига, 46), Миттельштедт, Вайзер, Леки (Лацаро, 84), Майер, Шелбред, Зельке, Ибишевич (Лустенбергер, 84)
Предупреждения: Мере, 79, Гирасси, 90
Чемпионат Германии
13 тур
"Кёльн" – "Герта" 0:2
Голы: Ибишевич, 17, 64 (пен.)
"Кёльн": Хорн, Мере, Биссекк, Клюнтер, Рауш, Леман (Нартей, 84), Озкан, Йойич (Хандверкер, 46), Писарро, Осако (Ouahim, 72), Гирасси
"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Рекик, Лангкамп (Торунарига, 46), Миттельштедт, Вайзер, Леки (Лацаро, 84), Майер, Шелбред, Зельке, Ибишевич (Лустенбергер, 84)
Предупреждения: Мере, 79, Гирасси, 90
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