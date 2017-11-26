Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Герта" одержала победу над "Кёльном"

"Герта" выиграла у "Кёльна" в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги.

Чемпионат Германии

13 тур

"Кёльн" – "Герта" 0:2

Голы: Ибишевич, 17, 64 (пен.)

"Кёльн": Хорн, Мере, Биссекк, Клюнтер, Рауш, Леман (Нартей, 84), Озкан, Йойич (Хандверкер, 46), Писарро, Осако (Ouahim, 72), Гирасси

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Рекик, Лангкамп (Торунарига, 46), Миттельштедт, Вайзер, Леки (Лацаро, 84), Майер, Шелбред, Зельке, Ибишевич (Лустенбергер, 84)

Предупреждения: Мере, 79, Гирасси, 90
Теги: Герта Кельн
Сегодня, 22:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.