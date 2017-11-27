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Судья не засчитал чистый гол Месси в ворота "Валенсии" (видео)

"Валенсия" и "Барселона" сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Испании - 1:1.

Вратарь "Валенсии" Нету допустил грубую ошибку на 30-й минуте встречи. После удара Лионеля Месси он не смог нормально зафиксировать мяч и упустил его за линию ворот. На повторе четко видно, что мяч с запасом заходит в площадь ворот, но арбитр встречи Игнасио Иглесиас Вильянуэва гол не засчитал.

Теги: Месси Валенсия Барселона
Сегодня, 01:21
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№1 Написал: Цезарь (Сегодня, 01:29) #
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Болеет за:
ЦСКА
и после этого всякие президенты уефы будут говорить, что видеоповторы не нужны???
Регистрация: 21.09.2017
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