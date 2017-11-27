Судья не засчитал чистый гол Месси в ворота "Валенсии" (видео)

"Валенсия" и "Барселона" сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Испании - 1:1.Вратарь "Валенсии" Нету допустил грубую ошибку на 30-й минуте встречи. После удара Лионеля Месси он не смог нормально зафиксировать мяч и упустил его за линию ворот. На повторе четко видно, что мяч с запасом заходит в площадь ворот, но арбитр встречи Игнасио Иглесиас Вильянуэва гол не засчитал.