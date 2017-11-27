Гари Невилл: за чемпионство будут бороться две команды из Манчестера

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гари Невилл назвал команду, которая будет главным конкурентом "Манчестер Сити" в борьбе за чемпионство."За чемпионство будут бороться две команды из Манчестера. Не думаю, что "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Арсенал" или "Челси" смогут побороться за титул. "Сити" показывает игру топ-уровня, но "Юнайтед" опасен", - цитирует Невилла Sky Sports.