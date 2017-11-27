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"Крылья Советов" ушли в отпуск

Пресс-служба "Крыльев Советов" объявила, что команда после матча 25-го тура первенства ФНЛ против "Шинника" (3:3) ушла в отпуск.

В новом году самарцы соберутся в Москве 14 января, где пройдут медосмотр. На первый учебно-тренировочный сбор в Турции, команда отправится 16 января.

ФК "Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 13:59
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