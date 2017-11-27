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Александр Поддубский: была установка на силовой футбол, обидно пропускать в конце матча

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Александр Поддубский прокомментировал игру 18-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (1:2).

"В матче было много борьбы, моментов было мало. Обидно пропускать гол на последней минуте.

Была ли установка играть в силовой футбол? Да, делал установку, чтобы не проигрывали борьбу. Нужно было строго сыграть в обороне и искать шансы у чужих ворот", - передает слова Поддубский телеканала "Наш футбол".
Теги: СКА-Хабаровск Поддубский
Сегодня, 14:32
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:38) #
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Просто ...Класса нет...да боролись...бились...но пропускать в конце....извините ....не уважение к болельщикам...да и пенальти Ваш футболист сделал ....как будто специально....ПРИВЕТ ФНЛ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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