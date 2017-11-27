Александр Поддубский: была установка на силовой футбол, обидно пропускать в конце матча

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Александр Поддубский прокомментировал игру 18-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (1:2)."В матче было много борьбы, моментов было мало. Обидно пропускать гол на последней минуте.Была ли установка играть в силовой футбол? Да, делал установку, чтобы не проигрывали борьбу. Нужно было строго сыграть в обороне и искать шансы у чужих ворот", - передает слова Поддубский телеканала "Наш футбол".