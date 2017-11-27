Опрос:

Новости партнеров

Александр Кокорин: "Спартак" хотел взять реванш и у него это получилось

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал поражение команды в гостевом матче с московским "Спартаком".

- Что не получилось сегодня у "Зенита"?

- Пропустили быстро два гола. Один удалось отыграть, подумали, что вернули игру. Но еще одного гола не хватило. Третий гол нам забили на контратаке. Понятно, что очень стремились забить. Считаю, что соперник отличился два раза за счет индивидуальных действий. Игра была качественной, но кто забил, тот и победил. "Спартак" хотел взять реванш и он у них получился.

- "Локомотив" сильно оторвался от "'Зенита". Это критично?

- Да, это критично. Отрыв в шесть очков. Надо догонять.

- Действительно ли был второй фол у Фернандо?

- Я не понял. Кто то из игроков ударил, нарушение было на желтую карточку. У него уже был фол, поэтому это удаление.

Rusfootball.info
Сегодня, 22:52
Напечатать
16
(7)
№16 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 23:47) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А ты, гавно, обосралс!!!!!!!!!!!!!!! Бомжам побольше таких "игроков"!!!!!!!!!

Цитата: interested
А ты, говнюк, промазал по пустым воротам. rage

Он не говнюк!!!!! Он ваше будущее!!!!!!!!!!!
Регистрация: 13.03.2012
№15 Написал: Barmaley (Сегодня, 23:33) #
  • -2
  •  (2)
online

В перерыве нужно срочно кого-то брать из россиян в защиту вместо Смольникова и Жиркова. После того как заменили Смольникова ,Зенит начал играть в свой футбол. Жирков не может 90 минут играть полноценно. В эпизоде со вторым голом просто не побежал в штрафную и смотрел как Спартак крутит кружева. Да и Полоз тоже не подходит Зениту по стилю игры.Запорол сегодня кучу моментов.
Регистрация: 17.04.2017
№14 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 23:33) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Александр Кокорин: "Спартак" хотел взять реванш......мы были в принципе не против
Регистрация: 15.03.2012
№13 Написал: interested (Сегодня, 23:11) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Разница ммежду 5:1 и 1: 3 не велика. worried
Регистрация: 18.10.2013
№12 Написал: XERX - (Сегодня, 23:10) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
да что вы на кокошу гоните,норм вью дал,всё адекватно!!!
Регистрация: 23.05.2009
№11 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 23:08) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь коко узнал-как играет СПАРТАК!
Регистрация: 2.08.2015
№10 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 23:07) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он же больной ,он сам говорил,может на поправку идёт.
Регистрация: 8.05.2016
№9 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 23:02) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: кандид
КококоКокошкин снова узнаваем smiley


Сегодня вправили мозги
Регистрация: 14.04.2008
№8 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 23:02) #
  • +5
  •  (9)
online

bowtie
Регистрация: 20.04.2016
№7 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 23:00) #
  • +11
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Реванш состоялся. Привет Фурсенко с его победой во всех турнирах. Теперь смотрите что бы и Локо не уехал, как уже ушел кубок.
Регистрация: 20.03.2014
№6 Написал: кандид (Сегодня, 23:00) #
  • +7
  •  (9)
online

КококоКокошкин снова узнаваем smiley
Регистрация: 29.09.2016
№5 Написал: evgen Псков (Сегодня, 22:59) #
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Индивидуально? Все голы через пас.
Не кради хлеб (оправдания) у испуганного лемура.


--------------------
Спартак!
Регистрация: 4.04.2007
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 22:58) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну хотя бы так натужно признал что по делу проиграли
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:58) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
соси палец дальше


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№2 Написал: interested (Сегодня, 22:55) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
А ты, говнюк, промазал по пустым воротам. rage
Регистрация: 18.10.2013
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 22:55) #
  • +3
  •  (7)

Александр, как только светишься с деньгами - перестаешь играть
Регистрация: 29.08.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.