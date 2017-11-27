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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Кокорин: "Спартак" хотел взять реванш и у него это получилось
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал поражение команды в гостевом матче с московским "Спартаком".
- Что не получилось сегодня у "Зенита"?
- Пропустили быстро два гола. Один удалось отыграть, подумали, что вернули игру. Но еще одного гола не хватило. Третий гол нам забили на контратаке. Понятно, что очень стремились забить. Считаю, что соперник отличился два раза за счет индивидуальных действий. Игра была качественной, но кто забил, тот и победил. "Спартак" хотел взять реванш и он у них получился.
- "Локомотив" сильно оторвался от "'Зенита". Это критично?
- Да, это критично. Отрыв в шесть очков. Надо догонять.
- Действительно ли был второй фол у Фернандо?
- Я не понял. Кто то из игроков ударил, нарушение было на желтую карточку. У него уже был фол, поэтому это удаление.
Rusfootball.info
- Что не получилось сегодня у "Зенита"?
- Пропустили быстро два гола. Один удалось отыграть, подумали, что вернули игру. Но еще одного гола не хватило. Третий гол нам забили на контратаке. Понятно, что очень стремились забить. Считаю, что соперник отличился два раза за счет индивидуальных действий. Игра была качественной, но кто забил, тот и победил. "Спартак" хотел взять реванш и он у них получился.
- "Локомотив" сильно оторвался от "'Зенита". Это критично?
- Да, это критично. Отрыв в шесть очков. Надо догонять.
- Действительно ли был второй фол у Фернандо?
- Я не понял. Кто то из игроков ударил, нарушение было на желтую карточку. У него уже был фол, поэтому это удаление.
Rusfootball.info
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