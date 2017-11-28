Опрос:

Новости партнеров

Вячеслав Булавин: по игре превосходства не было ни у кого, равная игра, больше чуть-чуть повезло "Спартаку"

Вячеслав Булавин: по игре превосходства не было ни у кого, равная игра, больше чуть-чуть повезло "Спартаку" Бывший защитник "Зенита" Вячеслав Булавин в интервью для корреспондента Rusfootball.info поделился мнением о победе своего экс-клуба в игре 18-го тура Премьер-Лиги со "Спартаком" (1:3).

- О встрече:

Была очень интересная игра с большим количеством эмоций с обеих сторон. Футбол прошёл в очень хорошем темпе и получился результативным. По игре превосходства не было ни у кого, в целом, равная игра, но где-то везение при реализации, а у другой отсутствие везения в этом же вопросе, в итоге, больше чуть-чуть повезло "Спартаку". Не могу сказать, что хозяева поля в чём-то соперников сильно превосходили, разве что в точности.

Мы знали, что "Спартак" умеет быстро переходить из обороны в атаку, здорово контратакует, и в эпизоде со своим вторым голом москвичи это продемонстрировали. Провал опорных полузащитников, выход четыре в четыре и, в итоге, гол. "Спартак", великолепно действующий при скоростных атаках, умело использовал провал гостей в середине поля.

- О замене Краневиттера на Ригони в середине первого тайма:

Не считаю это признанием Манчини своей ошибки при выборе стартового состава. Как я понял, он изначально выпустил двух опорников, чтобы чётко сыграть от обороны, завладеть серединой поля и не дать развиваться быстрым атакам соперника. Первая цель была затормозить игру "Спартака", но при 0:2 чего уже тормозить, нужно атаковать. Вот для чего и была замена аргентинцев произведена, нужно было атаковать.

- Об игре "Зенита" в начале второго тайма:

Действительно, питерцы в первом тайме играли больше низом, но во втором перешла на навесы. Видимо, речь о физическом состоянии, которое начало сходить на нет после интенсивного первого тайма. Изначально мяч держала внизу, всё работало, но во втором тайме силы быстро начали команду покидать, и несмотря на хороший темп игры, движение уменьшилось, скоростных атак стало меньше, отсюда и навесы. Под эту игру вышел Дзюба, а дальше - получится выиграть в борьбе, значит, будет и момент. "Спартак", к слову, во втором тайме тоже быстро подсел, но играл на контратаках и выжидал свой шанс. Со своей задачей "красно-белые" в итоге успешно справились.

- Об игре Кокорина и Промеса:

Не назвал бы их игру провалом в минувшей встрече. Это ведущие футболисты своих команд, к ним очень внимательно отнеслись соперники, поэтому Кокорин как только получал мяч - в отбор вступал либо Джикия, либо кто-то другой, ему просто блокировали возможность включать свои скоростные качества, поэтому Александр регулярно был в борьбе. Аналогичная история и с Промесом, около которого быстро оказывались соперники. Защитники чётко сыграли против ведущих футболистов команд. Они сыграли не выдающимся образом, были заметны меньше обычного, но в целом, они помогали своим партнёрам и участвовали в командной игре.
Теги: Булавин Спартак Зенит
Сегодня, 00:42
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:14) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
3-1
ЭТО ЧУТЬЧУТЬ ?

млять, что ж за народец- то такой пидовато- ущербный- ни чести, ни мужества поздравить Победителя с победой ...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 00:58) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Победил тот кто больше хотел!!! С Победой КБ!!!!!!!!!
Регистрация: 5.03.2017
№1 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 00:58) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Чуть чуть повезло Зениту с голом. ну и Мешок свистел в одну сторону.


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.