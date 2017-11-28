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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Хусаинов: Фернандо наиграл на удаление гораздо раньше
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов дал оценку эпизодам из матча 18-го тура премьер-лиги "Спартак" - "Зенит" (3:1). Игру обслуживал арбитр Виталий Мешков.
"Первый гол "Спартака" - обычная игровая ситуация, там было положение "вне игры". Просто Мешков со свистком немножко опоздал. Бригада сработала верно, молодцы. В целом могу сказать, что от Виталия Мешкова я такой качественной работы не ожидал.
Мешков производил не очень хорошее впечатление, я его считал случайным человеком в судейском корпусе. Но для него эту игру он провел великолепно. Правда возникает вопрос, что мешает ему проводить так все матчи.
Фернандо наиграл на удаление гораздо раньше. Самый первый эпизод - прыжок двумя ногами, это хамское поведение с целью нанести травму. Слава богу, что зенитовец увернулся. Иначе мог и закончить карьеру! На моей памяти случались такие прыжки, и ребята после них становились инвалидами, им семью кормить было нечем. Красная карточка должна была из кармана доставаться сразу, раньше, чем в итоге получилось.
Не надо ничего игрокам на поле рассказывать, у тебя есть жёлтая и красная карточки. Не следует становиться либералом-любимчиком для обеих команд. А в результате со стороны Фернандо продолжались фолы на Кузяеве и аргентинцах", - цитирует Хусаинова "Спорт уик-энд".
"Первый гол "Спартака" - обычная игровая ситуация, там было положение "вне игры". Просто Мешков со свистком немножко опоздал. Бригада сработала верно, молодцы. В целом могу сказать, что от Виталия Мешкова я такой качественной работы не ожидал.
Мешков производил не очень хорошее впечатление, я его считал случайным человеком в судейском корпусе. Но для него эту игру он провел великолепно. Правда возникает вопрос, что мешает ему проводить так все матчи.
Фернандо наиграл на удаление гораздо раньше. Самый первый эпизод - прыжок двумя ногами, это хамское поведение с целью нанести травму. Слава богу, что зенитовец увернулся. Иначе мог и закончить карьеру! На моей памяти случались такие прыжки, и ребята после них становились инвалидами, им семью кормить было нечем. Красная карточка должна была из кармана доставаться сразу, раньше, чем в итоге получилось.
Не надо ничего игрокам на поле рассказывать, у тебя есть жёлтая и красная карточки. Не следует становиться либералом-любимчиком для обеих команд. А в результате со стороны Фернандо продолжались фолы на Кузяеве и аргентинцах", - цитирует Хусаинова "Спорт уик-энд".
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