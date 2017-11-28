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Сергей Хусаинов: Фернандо наиграл на удаление гораздо раньше

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов дал оценку эпизодам из матча 18-го тура премьер-лиги "Спартак" - "Зенит" (3:1). Игру обслуживал арбитр Виталий Мешков.

"Первый гол "Спартака" - обычная игровая ситуация, там было положение "вне игры". Просто Мешков со свистком немножко опоздал. Бригада сработала верно, молодцы. В целом могу сказать, что от Виталия Мешкова я такой качественной работы не ожидал.

Мешков производил не очень хорошее впечатление, я его считал случайным человеком в судейском корпусе. Но для него эту игру он провел великолепно. Правда возникает вопрос, что мешает ему проводить так все матчи.

Фернандо наиграл на удаление гораздо раньше. Самый первый эпизод - прыжок двумя ногами, это хамское поведение с целью нанести травму. Слава богу, что зенитовец увернулся. Иначе мог и закончить карьеру! На моей памяти случались такие прыжки, и ребята после них становились инвалидами, им семью кормить было нечем. Красная карточка должна была из кармана доставаться сразу, раньше, чем в итоге получилось.

Не надо ничего игрокам на поле рассказывать, у тебя есть жёлтая и красная карточки. Не следует становиться либералом-любимчиком для обеих команд. А в результате со стороны Фернандо продолжались фолы на Кузяеве и аргентинцах", - цитирует Хусаинова "Спорт уик-энд".
Теги: Хусаинов Спартак Мешков
Сегодня, 09:50
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№4 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:24) #
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online

Кузяев тоже как минимум на желтую наиграл, Дзюбе за касание мяча после свистка надо было показывать, но Мешков сегодня судил правильно. И Манчини было мало 8 добавленных минут, которые почему-то сразу закончились после третьего мяча. Уровень Мешкова ПФЛ, что он сегодня и показал. Правда шлагбаума не было.
Регистрация: 29.08.2017
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:19) #
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online

Цитата: ФКСМ_1922
Ещё раньше нужно было гнать нах симулянтов и провокаторов!

Ваши мадемуазели в красном , резко приболели с 85 минуты, эпидемия . Кто ещё симулянты, большой вопрос.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 10:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ещё раньше нужно было гнать нах симулянтов и провокаторов!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 10:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
может и наиграл на пару жёлтых..но получил то в итоге 2-ую не по делу!))
Регистрация: 20.10.2008
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