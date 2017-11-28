В Мексике провели собственную жеребьевку ЧМ-2018

Мексика провела собственную жеребьевку финальной стадии ЧМ-2018 года в России, сообщает твиттер команды.Мексиканцы попали в группу G вместе с командами Аргентины, Марокко и Швеции.Сборной России достались Швейцария, Египт и Австралия.