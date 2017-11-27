"Локомотив": мы дома, ждем всех на игре с "Рубином" (фото)

? Мы дома (вместе с дальневосточными сувенирами?)! От всех ребят передаём большой привет и благодарность за поддержку! #СамыйЛучшийКоллектив ждёт вас на #ЛокоРубин в субботу ?? A post shared by FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv) on Nov 27, 2017 at 2:26pm PST

Пресс-служба "Локомотива" сообщила, что команда вернулась в Москву после выездного матча премьер-лиги против "СКА-Хабаровск" (2:1)."Мы дома (вместе с дальневосточными сувенирами)! От всех ребят передаем большой привет и благодарность за поддержку! Самый лучший коллектив ждет вас на "Локомотив" – "Рубин" в субботу", - говорится в Инстаграме железнодорожников.