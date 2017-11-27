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"Локомотив": мы дома, ждем всех на игре с "Рубином" (фото)

Пресс-служба "Локомотива" сообщила, что команда вернулась в Москву после выездного матча премьер-лиги против "СКА-Хабаровск" (2:1).

"Мы дома (вместе с дальневосточными сувенирами)! От всех ребят передаем большой привет и благодарность за поддержку! Самый лучший коллектив ждет вас на "Локомотив" – "Рубин" в субботу", - говорится в Инстаграме железнодорожников.

Теги: Локомотив
Сегодня, 10:51
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№2 Написал: MrRaf Россия (Сегодня, 11:26) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Sewer 79,

Может и нужно,только не победят,Локо победа нужнее....Золото епт,как никак,а это лучший мотиватор
Регистрация: 16.02.2016
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:09) #
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online

Рубину отступать некуда, нужно побеждать.
Шваркнули Бекиича с составом, что путеводной звезды не видать


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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