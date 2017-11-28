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Богдан Шершун: не понимаю тех, кто смеется над Акинфеевым

Бывший защитник ЦСКА Богдан Шершун высказался относительно шуток по поводу антирекордной серии вратаря армейцев Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов. Напомним, до матча с "Бенфикой" голкипер пропускал в главном еврокубковом турнире в 43 матчах подряд.

– Акинфеева не поздравляли с тем, что он прервал свою страшную серию в Лиге чемпионов?

– Все над этим смеются, а вот я не понимаю. Пусть посчитают, сколько он сыграл матчей в Лиге чемпионов, сколько сейвов сделал. Он против всех топ-команд сыграл. Ни один вратарь, кроме Шовковского, из бывших стран СССР такого результата не показал.

Акинфеев еще молодой, как для вратаря, ему еще играть и играть. Посмотрим, сколько он еще сухих матчей на ноль проведет, тогда и подобьем статистику, - передает слова Шершуна "Команда №1".
Теги: Акинфеев
Сегодня, 14:35
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№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:51) #
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Болеет за:
ЦСКА
Богдан Шершун: не понимаю тех, кто смеется над Акинфеевым

А разве идиотов можно понять?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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