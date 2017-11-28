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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Богдан Шершун: не понимаю тех, кто смеется над Акинфеевым
Бывший защитник ЦСКА Богдан Шершун высказался относительно шуток по поводу антирекордной серии вратаря армейцев Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов. Напомним, до матча с "Бенфикой" голкипер пропускал в главном еврокубковом турнире в 43 матчах подряд.
– Акинфеева не поздравляли с тем, что он прервал свою страшную серию в Лиге чемпионов?
– Все над этим смеются, а вот я не понимаю. Пусть посчитают, сколько он сыграл матчей в Лиге чемпионов, сколько сейвов сделал. Он против всех топ-команд сыграл. Ни один вратарь, кроме Шовковского, из бывших стран СССР такого результата не показал.
Акинфеев еще молодой, как для вратаря, ему еще играть и играть. Посмотрим, сколько он еще сухих матчей на ноль проведет, тогда и подобьем статистику, - передает слова Шершуна "Команда №1".
– Акинфеева не поздравляли с тем, что он прервал свою страшную серию в Лиге чемпионов?
– Все над этим смеются, а вот я не понимаю. Пусть посчитают, сколько он сыграл матчей в Лиге чемпионов, сколько сейвов сделал. Он против всех топ-команд сыграл. Ни один вратарь, кроме Шовковского, из бывших стран СССР такого результата не показал.
Акинфеев еще молодой, как для вратаря, ему еще играть и играть. Посмотрим, сколько он еще сухих матчей на ноль проведет, тогда и подобьем статистику, - передает слова Шершуна "Команда №1".
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