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Федор Смолов может перейти в "Реал"

"Реал" в зимнее трансферное окно может приобрести нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова, сообщает Marca.

"Сливочные" намерены зимой усилить позицию центрфорварда. Источник напоминает о двух голах российского нападающего в товарищеском матче сборных России и Испании (3:3), но подчеркивает, что вопрос адаптации к новой стране и европейскому чемпионату играет против 27-летнего футболиста.

Также в списке кандидатов Тимо Вернер, Алексис Санчес и Мауро Икарди.

Теги: Смолов Краснодар Реал Трансферы
Сегодня, 21:13
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7
(1)
№7 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 21:23) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Челси»
В место Бенземы?сомнительно.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:23) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вероятность такая же как встретить динозавра на кухне
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 21:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Забавно))


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Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:18) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
не 1 апреля так то


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:17) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Не, для Реала он слишком хорош. Он лучшего клуба заслуживает. Зенит.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 21:15) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Брехня...
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 21:14) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не-Барса заплатит больше, чаво уж мелочиться.
Регистрация: 18.02.2012
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