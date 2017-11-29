Федор Смолов может перейти в "Реал"

Mauro Icardi lidera una lista en la que tambi?n est?n anotados los nombres de Alexis S?nchez, Werner y Smolov https://t.co/Gq7W8ox4rQ Te lo cuenta @jfelixdiaz — MARCA (@marca) November 29, 2017

"Реал" в зимнее трансферное окно может приобрести нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова, сообщает Marca."Сливочные" намерены зимой усилить позицию центрфорварда. Источник напоминает о двух голах российского нападающего в товарищеском матче сборных России и Испании (3:3), но подчеркивает, что вопрос адаптации к новой стране и европейскому чемпионату играет против 27-летнего футболиста.Также в списке кандидатов Тимо Вернер, Алексис Санчес и Мауро Икарди.