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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Федор Смолов может перейти в "Реал"
"Реал" в зимнее трансферное окно может приобрести нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова, сообщает Marca.
"Сливочные" намерены зимой усилить позицию центрфорварда. Источник напоминает о двух голах российского нападающего в товарищеском матче сборных России и Испании (3:3), но подчеркивает, что вопрос адаптации к новой стране и европейскому чемпионату играет против 27-летнего футболиста.
Также в списке кандидатов Тимо Вернер, Алексис Санчес и Мауро Икарди.
"Сливочные" намерены зимой усилить позицию центрфорварда. Источник напоминает о двух голах российского нападающего в товарищеском матче сборных России и Испании (3:3), но подчеркивает, что вопрос адаптации к новой стране и европейскому чемпионату играет против 27-летнего футболиста.
Также в списке кандидатов Тимо Вернер, Алексис Санчес и Мауро Икарди.
Mauro Icardi lidera una lista en la que tambi?n est?n anotados los nombres de Alexis S?nchez, Werner y Smolov https://t.co/Gq7W8ox4rQ Te lo cuenta @jfelixdiaz— MARCA (@marca) November 29, 2017
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