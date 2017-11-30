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Хабаровск
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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Манчестер Сити" вырвал победу у "Саутгемптона"
"Манчестер Сити" в матче 14-го тура чемпионата Англии обыграл "Саутгемптон" - 2:1.
Чемпионат Англии
14 тур
"Манчестер Сити" – "Саутгемптон" 2:1
Голы: Брёйне, 47, Ромеу, 75, Стерлинг, 90+6
"Манчестер Сити": Мораес, Уолкер, Компани, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Брёйне, Гюндоган (Силва, 80), Стерлинг, Агуэро, Жезус (Сильва, 74)
"Саутгемптон": Форстер, Седрик (Маккуин, 87), Бертранд, Худт, Дейк, Йосида, Хёйбьерг (Буфаль, 64), Ромеу, Редмонд, Лемина, Лонг (Остин, 83)
Предупреждения: Компани, 36, Лонг, 66
Чемпионат Англии
14 тур
"Манчестер Сити" – "Саутгемптон" 2:1
Голы: Брёйне, 47, Ромеу, 75, Стерлинг, 90+6
"Манчестер Сити": Мораес, Уолкер, Компани, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Брёйне, Гюндоган (Силва, 80), Стерлинг, Агуэро, Жезус (Сильва, 74)
"Саутгемптон": Форстер, Седрик (Маккуин, 87), Бертранд, Худт, Дейк, Йосида, Хёйбьерг (Буфаль, 64), Ромеу, Редмонд, Лемина, Лонг (Остин, 83)
Предупреждения: Компани, 36, Лонг, 66
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