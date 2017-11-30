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"Манчестер Сити" вырвал победу у "Саутгемптона"

"Манчестер Сити" в матче 14-го тура чемпионата Англии обыграл "Саутгемптон" - 2:1.

Чемпионат Англии

14 тур

"Манчестер Сити" – "Саутгемптон" 2:1

Голы: Брёйне, 47, Ромеу, 75, Стерлинг, 90+6

"Манчестер Сити": Мораес, Уолкер, Компани, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Брёйне, Гюндоган (Силва, 80), Стерлинг, Агуэро, Жезус (Сильва, 74)

"Саутгемптон": Форстер, Седрик (Маккуин, 87), Бертранд, Худт, Дейк, Йосида, Хёйбьерг (Буфаль, 64), Ромеу, Редмонд, Лемина, Лонг (Остин, 83)

Предупреждения: Компани, 36, Лонг, 66
Теги: Манчестер Сити Саутгемптон
Сегодня, 01:25
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(1)
№2 Написал: Дмитрий Волк Санкт-Петербург (Сегодня, 01:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нашим бы лидерам такому поучиться...
Регистрация: 2.04.2013
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:34) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Игровую дисциплину держали до последней минуты матча и были за это вознаграждены.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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