Александр Ляказетт не сыграет с "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт, получивший повреждение в матче с "Хаддерсфилд Таун" (5:0), не сыграет в следующем туре с "МЮ", передает Daily Mail со ссылкой на главного тренера "канониров" Арсена Венгера. У футболиста проблемы с пахом.Матч состоится в Лондоне 2 декабря и начнётся в 20:30 мск. В текущем сезоне французский форвард забил 7 голов в 14 матчах.