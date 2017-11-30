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Уэйн Руни забил лучший гол в своей карьере (видео)

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни высказался относительно своего гола с центра поля в ворота "Вест Хэма" в рамках 14-го тура АПЛ (4:0).

"Это один из лучших моих голов, если не лучший. Так я еще никогда не бил. Рад, что получилось забить такой гол", - приводит слова Руни пресс-служба "Эвертона".

Теги: Руни Эвертон
Сегодня, 10:24
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(2)
№4 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 11:05) #
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online

Лучший все же через себя за Манчестер)


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009
№3 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 10:37) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
а где вратарь то?
Регистрация: 28.11.2017
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 10:36) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Знатно пробил! Действительно радует, что судья смог увернуться и не загубил такой момент
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: Alter ego (Сегодня, 10:30) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Какой молодец судья, что увернулся. Мог такой мяч испортить!
Регистрация: 17.05.2017
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