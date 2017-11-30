Уэйн Руни забил лучший гол в своей карьере (видео)

Don Wayne Rooney desde su casa. Siempre en su barco pic.twitter.com/eZ3zaLI7G6 — Pablitodemivida (@pablitodemivida) November 29, 2017

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни высказался относительно своего гола с центра поля в ворота "Вест Хэма" в рамках 14-го тура АПЛ (4:0)."Это один из лучших моих голов, если не лучший. Так я еще никогда не бил. Рад, что получилось забить такой гол", - приводит слова Руни пресс-служба "Эвертона".