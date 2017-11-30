Луан: не поехал в "Спартак", потому что хотел выиграть Кубок Либертадорес

Нападающий "Гремио" Луан после завоевания Кубка Либертадорес-2017 был признан лучшим игроком турнира. Бразилец заявил, что не жалеет о том, что летом не перешел в "Спартак"."Летом я решил не ехать в Россию. Хотел остаться здесь и выиграть этот трофей. Я знал потенциал нашей команды.Даже если бы мы не победили, я бы ни о чем не пожалел", – передает слова Луана Globo Esporte.