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Луан: не поехал в "Спартак", потому что хотел выиграть Кубок Либертадорес

Нападающий "Гремио" Луан после завоевания Кубка Либертадорес-2017 был признан лучшим игроком турнира. Бразилец заявил, что не жалеет о том, что летом не перешел в "Спартак".

"Летом я решил не ехать в Россию. Хотел остаться здесь и выиграть этот трофей. Я знал потенциал нашей команды.

Даже если бы мы не победили, я бы ни о чем не пожалел", – передает слова Луана Globo Esporte.
Теги: Луан Гремио Спартак
Сегодня, 10:50
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№4 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: prime
федун жмот, опять пожалел 5ку и просрал такого игрока, зато взял бесполезного Рошу

Цитата: Мясной
а сейчас кто мешает? зимой ждем smirk

ребята, на хрена нам этот капризный засранец за 30-ку!?? лучше эту 30-ку потратить на выкуп Федьки Смолова у Галицкого! это будет гарантированный результат! и мощная конкуренция Зе Луишу и Луису Адриано!
Регистрация: 23.03.2009
№3 Написал: Rasmuz (Сегодня, 11:07) #
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online

Федун 20 выделяет, если в Лиге чемпионов останутся, будет логично взять.
Регистрация: 29.08.2017
№2 Написал: prime Пенза (Сегодня, 10:56) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
федун жмот, опять пожалел 5ку и просрал такого игрока, зато взял бесполезного Рошу
Регистрация: 2.08.2009
№1 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 10:55) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
а сейчас кто мешает? зимой ждем smirk
Регистрация: 28.11.2017
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