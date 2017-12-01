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Сергей Фурсенко: "Зенит" в последние годы безубыточен

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что клуб в последние годы не несет убытков, вся деятельность руководства и менеджмента нацелена на поддержание безубыточности и соблюдение условий финансового fair play.

"Мы безубыточны в последние годы. Работа менеджмента и совета директоров клуба главным образом направлена на поддержание безубыточности и соблюдение финансового fair play.

В частности, те трансферы, которые мы провели в этом сезоне, состоялись благодаря продаже дорогостоящих игроков в предыдущий период. Однако сейчас для нас главное - наладить игру первой команды, а финансовый результат придет вслед за ней", - передает слова Фурсенко "Р-Спорт".
Теги: Фурсенко Зенит
Сегодня, 12:30
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(4)
№6 Написал: Орнитолог (Сегодня, 12:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fd65
в отличии от хозяина зеньки-Газпрома, который впервые за свою историю существования в убытках

...что логично говорит о том, что в ближайшие годы мы увидим пикирование второй, пардон, третьей команды голубого пула - после ментов и ЦКГ))) Тоже сперва "у нас денег много, всех купим", потом что-то про прибыли и безубыточность, а потом - "играть некем, да и не умели мы никогда, дених дайте, дених!" laughing
...а ну ее в болото! laughing Приеду обязательно плюнуть на могилку бомжихи-"синеглазки"


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№5 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 12:49) #
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online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: fd65
.........в отличии от хозяина зеньки-Газпрома, который впервые за свою историю существования в убытках.....)))))))))))))))))))))))))))))))

нормально, там сейчас точно так же "кресты" открывают...может и этим там место найдется
Регистрация: 7.09.2015
№4 Написал: fd65 (Сегодня, 12:45) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
.........в отличии от хозяина зеньки-Газпрома, который впервые за свою историю существования в убытках.....)))))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 3.12.2016
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:41) #
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  •  (7)

Вообще с этой "безубыточностью" Газпром скоро уже загнется. Уже раком стоит. А эти все не наиграются
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:39) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
ну да, стадион то государственный.каждый в него вложился


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:35) #
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"Безубыточность" чумазых началась как понимаю с продажи Халка и компании??? Ну а на что купили - это так.... Аллах послал.

Стадион тоже на Новый Год достался - за один рупь. Хорошо.
Регистрация: 3.03.2007
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