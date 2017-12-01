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Максим Самойлов из "ПСЖ" вызван в молодежную сборную России

С 4 по 14 декабря юношеская сборная России (игроки 2003 года рождения) проведет сбор в Сочи. В нем примут участие 23 футболиста, в Сочи у них запланированы два товарищеских матча.

Состав сборной России: вратари – Никита Павлов ("Динамо", Москва), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва), Денис Уралев ("Локомотив", Москва);

защитники – Сергей Варатынов, Кирилл Ивашкин, Даниил Фомин (все – "Локомотив", Москва), Кирилл Дудкин ("Ротор", Волгоград), Сергей Кочетков, Роман Ткачук (оба – ЦСКА, Москва), Дамир Шайхтдинов ("Спартак", Москва);

полузащитники – Илья Винников ("Локомотив", Москва), Арсен Захарян, Максим Кипкаев (оба – "Динамо", Москва), Максим Лайкин ("Спартак", Москва), Руслан Мальцев, Артем Соколов (оба – "Чертаново", Москва), Максим Самойлов ("ПСЖ", Франция);

нападающие – Эдуард Багринцев, Руслан Евсюков (оба – ЦСКА, Москва), Гаррик Левин, Сергей Пиняев (оба – "Чертаново", Москва), Виталий Шитов, Владислав Шитов (оба – "Спартак", Москва).

РФС
Теги: Молодежная сборная России
Сегодня, 13:59
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:06) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: stepanmlc
Вот этот парнишка
фотка немного старенькая, но все же

видимо сам по себе габаритный игрок (больше всех на фото)
и скажу тему.100500 раз ее обсуждали - белых на фото не густо(


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:04) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот этот парнишка
фотка немного старенькая, но все же


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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