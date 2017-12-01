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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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10:19
Антон Митрюшкин выбыл до конца года (1)
Антон Митрюшкин выбыл до конца года (1)
10:00
"Спартак" там, где в матчах Премьер-Лиги всегда проигрывал. "Зенит" против того, кто у него ни разу не выигрывал. Превью 19-го тура РФПЛ (11)
"Спартак" там, где в матчах Премьер-Лиги всегда проигрывал. "Зенит" против того, кто у него ни разу не выигрывал. Превью 19-го тура РФПЛ (11)
09:52
Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (23)
Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (23)
Вчера, 23:30
Россию не допустят до допинг-тестирования на ЧМ-2018 (9)
Россию не допустят до допинг-тестирования на ЧМ-2018 (9)
Максим Самойлов из "ПСЖ" вызван в молодежную сборную России
С 4 по 14 декабря юношеская сборная России (игроки 2003 года рождения) проведет сбор в Сочи. В нем примут участие 23 футболиста, в Сочи у них запланированы два товарищеских матча.
Состав сборной России: вратари – Никита Павлов ("Динамо", Москва), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва), Денис Уралев ("Локомотив", Москва);
защитники – Сергей Варатынов, Кирилл Ивашкин, Даниил Фомин (все – "Локомотив", Москва), Кирилл Дудкин ("Ротор", Волгоград), Сергей Кочетков, Роман Ткачук (оба – ЦСКА, Москва), Дамир Шайхтдинов ("Спартак", Москва);
полузащитники – Илья Винников ("Локомотив", Москва), Арсен Захарян, Максим Кипкаев (оба – "Динамо", Москва), Максим Лайкин ("Спартак", Москва), Руслан Мальцев, Артем Соколов (оба – "Чертаново", Москва), Максим Самойлов ("ПСЖ", Франция);
нападающие – Эдуард Багринцев, Руслан Евсюков (оба – ЦСКА, Москва), Гаррик Левин, Сергей Пиняев (оба – "Чертаново", Москва), Виталий Шитов, Владислав Шитов (оба – "Спартак", Москва).
РФС
Состав сборной России: вратари – Никита Павлов ("Динамо", Москва), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва), Денис Уралев ("Локомотив", Москва);
защитники – Сергей Варатынов, Кирилл Ивашкин, Даниил Фомин (все – "Локомотив", Москва), Кирилл Дудкин ("Ротор", Волгоград), Сергей Кочетков, Роман Ткачук (оба – ЦСКА, Москва), Дамир Шайхтдинов ("Спартак", Москва);
полузащитники – Илья Винников ("Локомотив", Москва), Арсен Захарян, Максим Кипкаев (оба – "Динамо", Москва), Максим Лайкин ("Спартак", Москва), Руслан Мальцев, Артем Соколов (оба – "Чертаново", Москва), Максим Самойлов ("ПСЖ", Франция);
нападающие – Эдуард Багринцев, Руслан Евсюков (оба – ЦСКА, Москва), Гаррик Левин, Сергей Пиняев (оба – "Чертаново", Москва), Виталий Шитов, Владислав Шитов (оба – "Спартак", Москва).
РФС
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